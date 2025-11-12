Tom Felton volvió como Draco Malfoy en Broadway y reabrió la grieta del mundo Potter

image Tom Felton volvió como Draco Malfoy en Broadway y el público lo recibió con una ovación interminable.

Felton, que en estos años se mantuvo activo entre el cine, la música y la literatura (publicó su autobiografía Beyond the Wand), parece haber encontrado en el teatro una forma más madura de reconciliarse con su propio personaje.

En el video, se lo nota aguantando la sonrisa mientras la gente grita su nombre. Y hay algo muy humano en eso: no está actuando, está recibiendo el cariño de una generación entera que lo odió, lo entendió y ahora lo celebra.

Rowling, redes y la incomodidad de volver al pasado

El problema es que en el mundo Potter nada vuelve sin ruido. El regreso de Felton también trajo de vuelta la discusión sobre J.K. Rowling y sus declaraciones sobre el género, que desde hace años vienen dividiendo a los fanáticos de la saga.

En junio, Variety le preguntó a Felton por el tema, y su respuesta fue tan poco jugada que terminó cayendo pésimo en redes: "No puedo decir que me afecte, no estoy muy al tanto… No he visto nada unir más al mundo que Potter. Ella es responsable de eso, así que estoy increíblemente agradecido."

Embed Tom Felton says the controversy around J.K. Rowling's political views doesn't impact him: "I'm not really that attuned to it...I have not seen anything bring the world together more than Potter. She's responsible for that, so I'm incredibly grateful." #TonyAwards pic.twitter.com/T7KSMNbFds — Variety (@Variety) June 8, 2025

En Twitter, nuchos lo acusaron de "mirar para otro lado" y de tener una postura cómoda, sobre todo cuando otros excompañeros del elenco fueron mucho más claros. Daniel Radcliffe, por ejemplo, había dicho en 2020 a través de The Trevor Project: "Las mujeres trans son mujeres. Cualquier afirmación contraria borra la identidad y la dignidad de las personas trans."

Un ex Gryffindor y un ex Slytherin, dos maneras de pararse frente a la misma historia. Y ahí es donde el regreso de Felton se vuelve más complejo: ya no alcanza con la nostalgia. Volver a ser Draco Malfoy en 2025 no es solo volver a un papel, es pararse frente a un público que creció, que discute, que exige coherencia y empatía.

image El retorno también reavivó la polémica por las declaraciones de J.K. Rowling en las que Felton evitó tomar postura, a diferencia de sus otros compañeros de elenco.

Aun así, su regreso fue un éxito rotundo. La obra sigue siendo una de las más vistas tanto en Londres como en Nueva York, y la reacción del público deja claro que el universo Potter todavía tiene una fuerza emocional difícil de igualar. Pero también muestra algo más: que la magia ya no alcanza si no viene acompañada de conciencia.

Felton puede volver a ser Malfoy, y hacerlo con emoción genuina, pero el mundo que lo aplaude ya no es el mismo que lo vio crecer. Ahora los hechizos duran menos, y las preguntas, mucho más.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa

Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)

China deja ver sus secretos aéreos con tres aviones destructores