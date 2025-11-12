Tom Felton volvió a meterse en la piel de Draco Malfoy para Broadway y el teatro se vino abajo: gritos, aplausos y una emoción que nadie disimuló. Pero detrás del furor por su regreso al mundo de Harry Potter, hay una discusión que aún a los seguidores de la saga y que ni el propio Dumbledore puede cerrar del todo.
EL RUBIO MÁS ODIADO Y QUERIDO
Tom Felton volvió como Draco Malfoy en Broadway y reabrió la grieta del mundo Potter
Draco Malfoy reapareció en Broadway y el público enloqueció, pero vino con polémica: Tom Felton revivió Hogwarts… y las viejas rencillas del mundo mágico.
El aplauso que detuvo la obra: Tom Felton volvió y nadie pudo contenerse
Pasaron 14 años desde Las Reliquias de la Muerte – Parte 2, pero ver a Tom Felton reaparecer como Draco Malfoy hizo que para muchos fanáticos el tiempo se detuviera. No fue ningún giratiempos, fue en Broadway, en Harry Potter y el legado maldito, la obra que continúa la historia con los hijos de los protagonistas originales.
Apenas Felton pisó el escenario, el público se vino abajo. El video publicado por la cuenta oficial de la obra en Instagram muestra al actor recibiendo casi 40 segundos de gritos, aplausos y llantos antes de poder decir su primera línea: "Necesito un favor."
Felton, que se convirtió en el primer actor de la saga original en sumarse al elenco del teatro, lo había anticipado en una entrevista con Variety: "Es muy fácil emocionarse. Cuando me pusieron la peluca rubia para la producción teatral, simplemente lloré. Fue como un golpe del pasado."
Su Draco ahora tiene un look distinto: el pelo más largo, parecido al de su padre Lucius, un detalle que no pasa desapercibido. Es un guiño visual, pero también una lectura simbólica: el hijo que inevitablemente se parece al padre, aunque haya aprendido a ser distinto.
Felton, que en estos años se mantuvo activo entre el cine, la música y la literatura (publicó su autobiografía Beyond the Wand), parece haber encontrado en el teatro una forma más madura de reconciliarse con su propio personaje.
En el video, se lo nota aguantando la sonrisa mientras la gente grita su nombre. Y hay algo muy humano en eso: no está actuando, está recibiendo el cariño de una generación entera que lo odió, lo entendió y ahora lo celebra.
Rowling, redes y la incomodidad de volver al pasado
El problema es que en el mundo Potter nada vuelve sin ruido. El regreso de Felton también trajo de vuelta la discusión sobre J.K. Rowling y sus declaraciones sobre el género, que desde hace años vienen dividiendo a los fanáticos de la saga.
En junio, Variety le preguntó a Felton por el tema, y su respuesta fue tan poco jugada que terminó cayendo pésimo en redes: "No puedo decir que me afecte, no estoy muy al tanto… No he visto nada unir más al mundo que Potter. Ella es responsable de eso, así que estoy increíblemente agradecido."
En Twitter, nuchos lo acusaron de "mirar para otro lado" y de tener una postura cómoda, sobre todo cuando otros excompañeros del elenco fueron mucho más claros. Daniel Radcliffe, por ejemplo, había dicho en 2020 a través de The Trevor Project: "Las mujeres trans son mujeres. Cualquier afirmación contraria borra la identidad y la dignidad de las personas trans."
Un ex Gryffindor y un ex Slytherin, dos maneras de pararse frente a la misma historia. Y ahí es donde el regreso de Felton se vuelve más complejo: ya no alcanza con la nostalgia. Volver a ser Draco Malfoy en 2025 no es solo volver a un papel, es pararse frente a un público que creció, que discute, que exige coherencia y empatía.
Aun así, su regreso fue un éxito rotundo. La obra sigue siendo una de las más vistas tanto en Londres como en Nueva York, y la reacción del público deja claro que el universo Potter todavía tiene una fuerza emocional difícil de igualar. Pero también muestra algo más: que la magia ya no alcanza si no viene acompañada de conciencia.
Felton puede volver a ser Malfoy, y hacerlo con emoción genuina, pero el mundo que lo aplaude ya no es el mismo que lo vio crecer. Ahora los hechizos duran menos, y las preguntas, mucho más.
