Gastón Dalmau, su novio y su perro: las mejores vacaciones

José Navarro, su novio, es menos adepto a mostrar su vida en redes sociales y del viaje solo compartió una foto del perro mientras pedía recomendaciones para ir a comer “deep dish pizza”, un plato típico de Chicago.

La pareja feliz

Gastón Dalmau y José Navarro están de novios hace años. Comparten hogar en Los Ángeles y hasta adoptaron una mascota. Sin embargo, casi no suben fotos juntos a las redes sociales.

En la actualidad, es muy común que muchos aspectos de la vida privada se conozcan a través de Instagram, Facebook u otras plataformas. Incluso existe el dicho “si no hay foto, no pasó”. En el caso de la pareja del ex Casi Ángeles esto no podría estar más lejos de la realidad.

"Ahora vuelvo a Los Ángeles con mi perro y mi pareja, José; ellos son mi familia", expresó Gastón Dalmau a Teleshow, poco después de ganar MasterChef Celebrity.