Laurita Fernández responde con ironía a los dichos de Flor Vigna

"No tengo idea. Yo, más allá de que fui su pareja, trabajé dos veces con él, en dos obras, y no te puedo decir nada negativo… No sé si tuve mucha suerte o tiene que ver con mis maneras", respondió Laurita.

"También habló de las mujeres con las que estuvo Cabré. Y dijo: “Tiene que ver más con un delirio de él, de cómo provoca a sus novias para crearles cosas en la cabeza mintiéndoles”, agregó el reportero con interés de ampliar la información.

"No tengo nada que responderle. A Flor le deseo lo mejor. Si quiere que le haga una canción... Creo que el tiempo acomoda muchas cosas", expresó Fernández de forma tajante.

"Quizás, en el mundo nuevo que está incursionando hay muchas ansiedades, deseos de que las cosas sucedan rápido. Ojalá sea así, pero a veces llevan otros tiempos y uno en el camino va a tener cosas que acertás y tropiezos. Ojalá esté bien rodeada y que la aconsejen para bien", profundizó.

"Yo viví un montón de cosas que me guardo para mi ámbito privado, que las he encarado y hablado en privado y murieron. Ya está", concluyó la actriz.

Los dichos de Flor Vigna que vincularon a Laurita Fernández

“Nunca salí con Cabré y nunca en la vida saldría con él. Lo pasé muy mal”, manifestó Vigna en Intrusos.

“Imagínate que yo estudio teatro desde los 11 años, me costó mucho conseguir mis oportunidades y el primer protagónico en el que confían en mí me toca un compañero que te hace todas. Que, si no le das bola, te hace todas", continuó diciendo.

"Fue re feo y yo no dije nada porque tenía miedo de quedarme sin trabajo", sentenció.

“Yo vi PolKa toda mi vida, fue el primer protagónico que tenía y yo lo admiraba un montón a él (Cabré). Y me pareció, no mal compañero, me pareció todo feo... como artista, como todo”, agregó.

“Siento que todavía me falta más recorrido para poder decir cosas del espectáculo sin que no me dejen de llamar. A veces de figuras poderosas decís ‘me pasó esto y esto’ y te dejan de llamar”, aseveró.

Asimismo, la intérprete también abordó el altercado que experimentó con Laurita Fernández, quien en ese periodo mantenía una relación con Cabré: “Con Laurita, nada. Tiene más que ver con un delirio de él y como provoca a sus novias para crearles algo en la cabeza mintiéndoles. Él salía desde la cobardía a decir ‘es un tema de mujeres, arréglense entre mujeres’”, culminó determinante.

