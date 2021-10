La Beriso: El relanzamiento de la banda tras la cancelación

La cancelación

Cabe recordar, que Rolando Sartorio había sido ‘cancelado’ por la comunidad y juventud de las redes.

Es que tras haber dicho comentarios transfóbicos, el artista fue repudiado fuertemente.

En el show en Embalse, Córdoba, el cantante contó una historia y dijo:

Mi amigo me había contado que se fue con una chica, cenó, fue al boliche, y después terminó en el departamento, entonces cuando se saca la ropa la chica tenía… (hace señas). Sí, ella le dijo '¡sorpresa!' y él le dijo '¿qué sorpresa?' Era un puto, se la comía... Ja, ja, ja... era re puto, boludo Mi amigo me había contado que se fue con una chica, cenó, fue al boliche, y después terminó en el departamento, entonces cuando se saca la ropa la chica tenía… (hace señas). Sí, ella le dijo '¡sorpresa!' y él le dijo '¿qué sorpresa?' Era un puto, se la comía... Ja, ja, ja... era re puto, boludo

Tras las palabras, las redes estallaron y atacaron fuertemente al artista:

"Qué chabón boludo, Dios, es la perfecta representación retrógrada y fundamentalista de un argentino", comentó un joven en YouTube debajo del video del recital de La Beriso en Embalse.

“¿Cancelar a La Beriso? La Beriso nació cancelada”, tuiteó @todaboluda en respuesta a la tendencia.

¿Cancelar a La Beriso? La Beriso nació cancelada — pedregullo & tosca (@todaboluda) January 22, 2019

“¡Estoy tan feliz de poder decir que La Beriso está absoluta y definitivamente cancelada!”, expresó @Redhotmario compartiendo el video del recital.

Estoy tan feliz de poder decir que La Beriso está absoluta y definitivamente CANCELADA! — Mario Schujovitzky (@Redhotmario) January 22, 2019

Rolo Sartorio y la dictadura

A sus comentarios transfóbicos, habría que contextualizarlos con sus comentarios políticos. Es que el cantante de la banda, parece meter la pata constantemente:

Durante el Festival Nuestro en Tecnópolis, Rolando Sartorio decidió hablar de política, y contra los reclamos sociales de ese entonces, exclamó:

La dictadura hizo mal pero la democracia también. Hoy la revolución es el respeto, no es tirar piedras, no es cortar calles. Eso quedó en los ‘70 La dictadura hizo mal pero la democracia también. Hoy la revolución es el respeto, no es tirar piedras, no es cortar calles. Eso quedó en los ‘70

Y eso no es todo, es que un año atrás (21/07/2016) en su entrevista a Billboard, el cantante también había dicho que armaría "un escuadrón" contra los "chorros", pero se atajó: "Cortá acá que si me enrosco no puedo parar".

Pareciera que WK Records lanza este sencillo para contrarrestar sus dichos en el territorio cordobés, y así con la canción de Rodrigo, volver a atrapar a las masas populares. O ese parece el rumbo.

La realidad, es que cuanto más habla y se expresa Rolando Sartorio, más mete la pata.