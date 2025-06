El juego del calamar 3: El creador explica el final que dividió a todos en Netflix

Así es como sigue la historia

Gi-hun vuelve para intentar cerrar el juego de una vez por todas, pero no la tiene fácil. Termina sin poder parar el circo, y aunque salva al bebé, el sistema sigue ahí, intacto y cruel. La serie no muestra una rebelión perfecta ni un final feliz en el sentido clásico, sino más bien derrota y esperanza al mismo tiempo. No es casualidad que sigan corriendo rumores de una versión estadounidense o nuevas temporadas, porque la historia de los juegos no se agota todavía.

image.png Aunque Gi-hun intenta terminar los juegos, no lo logra y el sistema sigue. El final deja un mensaje de esperanza, pero también deja la puerta abierta a más temporadas.

Hwang fue clarísimo cuando dijo: "Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para dejar un mundo mejor a las generaciones que vienen." El mensaje es contundente: el juego no terminó, y la batalla entre lo peor y lo mejor de la humanidad sigue abierta. Con este cierre, que a muchos les puede haber parecido raro o polémico, la serie reafirma que la verdadera cuestión es la lucha entre la oscuridad y la luz, con la mirada puesta en el futuro.

Queda en manos de la audiencia decidir qué le parece el final. ¿Creen que el bebé va a cambiar algo de verdad o era un símbolo piola? ¿Les gustó esta vuelta de tuerca o preferían un final más clásico?

