Disney ya piensa en 'Lilo y Stitch 2' mientras las redes explotan por el final

image.png El final del remake generó polémica: Nani deja a Lilo para irse a estudiar, lo que enfureció a algunos fanaticos de la original, que sienten que se traiciona el mensaje de la película animada.

Estos nuevos personajes, que no existían en la película original, aparecen de forma recurrente durante la historia y terminan haciéndose cargo de Lilo, lo cual para muchos es un cambio innecesario. En redes sociales, varios se quejaron. Uno escribió: "Nani no renunciando a la custodia de Lilo y luchando por ella ERA el punto", y otro sumó: "Esto intenta empoderar a Nani dándole más ambiciones, pero podrían haber expandido lo que ya existía. ¿Por qué no mostrar que era una surfista profesional frustrada y que retoma eso al final?"

Pese a todo, la elección de Maia Kealoha como Lilo fue bien recibida por representar fielmente la cultura hawaiana, algo que también se celebra en la ambientación y la música. Y aunque los más puristas estén enojados, Disney parece estar más atento a la taquilla que a las críticas. Si las cifras siguen en alza, la secuela no es un "si", sino un "cuándo".

