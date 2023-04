Cristian Castro: ¿Ofrece trabajo a cambio de sexo?

image.png

Posteriormente, el hijo de Verónica Castro le habría pedido que le mandara una foto del DNI para comprarle un pasaje: “Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa”, fue la contestación de Rocío.

Y como si todo eso fuera poco, Cristian Castro también le estuvo mandando mensajes de audio donde le dijo: “Qué linda que sos, bombón. Sos hermosa. Qué guapa cara. Qué hermosa. Estás re jovencita, estás hermosa. ¿Tenés qué...? ¿24 o 25?”

image.png

En otra ocasión, vio una foto donde ella estaba de paseo en París y exclamó: “Ay, amor, qué bien te ves en la Torre Eiffel. Qué bien que te ves, me hubiese gustado estar ahí con vos. ¿Con quién fuiste?”. Tras hacer ruido de besos, agregó: “Conmigo, quiero que vayas conmigo”.

Finalmente, le propuso ser parte del videoclip de su canción “París es una trampa”. “Qué linda, suena re interesante. Encima hace poquito, estuve en París, hace dos meses...”, le respondió ella. A lo que él retrucó: “Ah, mirá qué lindo... Sí, podemos hacer el video juntos hoy. Hagámoslo y conozcámonos que es lo que más quiero en la vida”.

image.png

¿Quién es Rocío Galera?

La joven en cuestión, oriunda de Córdoba, se presenta en Instagram bajo una doble identidad: por un lado, como psicopedagoga y propietaria de un negocio propio; por otro lado, su perfil exhibe con frecuencia imágenes de ella como modelo en diversos lugares del mundo. A pesar de encontrarse actualmente en Argentina, no se descarta la posibilidad de que emprenda un nuevo viaje a otros destinos en el futuro.

Desde que el escándalo salió a la luz, Rocío decidió no volver a hacer pública su cuenta. A pesar de esto, es notable el amplio margen de beneficio que la joven logró en medio de la controversia. Las cifras de sus seguidores pasaron de 50 mil a 80 mil, solo con la polémica generada con Mauro Icardi. En lo que respecta a su “relación” con el novio de Julieta Poggio la llevo a superar la impresionante cifra de 100 mil seguidores. Y desde los chats filtrados con Cristian ya va sumando 57 mil espectadores más que están al tanto de su próxima “conquista”.

---------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Nuevo paro de subtes: ¿Cuáles serán las líneas damnificadas?

Julieta Poggio y Betiana Blum: Nueva obra de Muscari

Cristina Kirchner apareció: ¿Para bendecir a un candidato?

Cumbre Alberto Fernández-Sergio Massa (y chicana de Cerruti)