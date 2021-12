Billie Eilish: "El porno destruyó mi cerebro"

Las primeras veces que tuve relaciones sexuales, no estaba diciendo que no a las cosas que no eran buenas. Creí que eso era lo que se suponía que debía atraerme. Estoy tan enojada porque la pornografía es tan amada, y estoy tan enojada conmigo mismo por pensar que eso estaba bien. Las primeras veces que tuve relaciones sexuales, no estaba diciendo que no a las cosas que no eran buenas. Creí que eso era lo que se suponía que debía atraerme. Estoy tan enojada porque la pornografía es tan amada, y estoy tan enojada conmigo mismo por pensar que eso estaba bien.