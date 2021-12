Redimido: De estrella del porno a pastor cristiano

En una entrevista reciente, él dijo a los oyentes que no era gay, que en 2013 trató de regresar al porno heterosexual pero la industria no lo permitió. Según él, fueron tiempos de depresión y hasta flirteó con el suicidio porque no le encontraba un sentido a su existencia.

En mayo 2021, cuando él estuvo invitado a 'Let's Talk Purity' (Hablemos de pureza), el programa de la ex estrella del porno, Brittni Ruiz De la Mora (en el negocio ella fue 'Jenna Presley'), y su marido, el pastor Richard De la Mora, y Reed confesó:

Todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas. Si miraba hacia atrás, la educación que había recibido, no podía explicar cómo había llegado a ese punto. Era obvio que yo estaba en un pico de inseguridad y vi una oportunidad para reivindicar mi ego, alguien dijo que no podía hacerlo y yo respondí: 'Obvio que lo haré', y de pronto ya habían pasado 4 años en la pornografía trabajando en el negocio entre 20 y 25 días al mes. Todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas. Si miraba hacia atrás, la educación que había recibido, no podía explicar cómo había llegado a ese punto. Era obvio que yo estaba en un pico de inseguridad y vi una oportunidad para reivindicar mi ego, alguien dijo que no podía hacerlo y yo respondí: 'Obvio que lo haré', y de pronto ya habían pasado 4 años en la pornografía trabajando en el negocio entre 20 y 25 días al mes.

rocco-reed.jpg Estrella del porno que quedó atrás: Cuando era 'Rocco Reed' (izq.)

Justo antes de aquel primer trabajo, Broome dijo que sintió una especie de emoción enfermiza y que "sabía claramente que era una mala decisión". Pero él cometió el error de apelar a la insensibilidad: "Me dije que era solo una transacción. Y resultó cierto. A veces, un apretón de manos era más personal que tener relaciones sexuales. Pero el precio fue el aislamiento".

También abordó su etapa en el sexo gay:

"Nunca fue un acto íntimo. Era una transacción comercial y yo necesitaba usar drogas para hacerlo. La última escena que hice, estaba acostado en la cama pensando 'Quiero morir. No tengo las agallas para suicidarme, pero ¡cómo lo haría! No quiero vivir más. No hay futuro, no hay quien quiera contratarme, no hay quien quiera ser mi pareja... Soy absolutamente inútil'".

Él ya había terminado su pareja con la también actriz, directora y productora porno Asa Akira.

Durante ese último año como estrella porno, Broome nunca salió de su departamento. Él cree que gastó alrededor US$ 14.000 en comida para llevar para no tener que ir al supermercado e interactuar con la gente. También se sintió atrapado porque no podía imaginarse ningún futuro fuera de la industria del porno y, a causa de que él creía esa mentira, permaneció inmóvil.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCW3MfkWLTdi%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANsEmFc4EXV7J4NKw41mQRBJCdflvEUmbgzWbObAHUhlHg6LCeYCHmIyqq4KNSvZB2RxNUOvZBJUfBQ0OHcM0gQv0V9NT7ZABMmOxXR6XN8ZCauSTWnSA1Nc3OFRUyFqqvUAobMkOHcSAF5bZCdXWj1i7wvI2SQZDZD View this post on Instagram A post shared by (@iamjoshuabroome)

Redescubriendo

¿Cuándo Broom llegó al fondo?

Me da escalofríos, porque recuerdo que llegué al punto en que yo ya no era yo sino el personaje en que había convertido. Para todos yo era 'Rocco Reed'. Fui al banco y me asusté cuando el cajero preguntó por Joshua Broome, mi nombre real. Eso fue muy fuerte. Corrí hacia mi casa, me miré al espejo y me di cuenta que debía recuperar a Joshua Broome. Después de llorar y llorar y llorar, levanté el teléfono y llamé a todos los que necesitaba llamar y les dije: 'Estoy fuera'. En unos días, me había ido de la industria. Me da escalofríos, porque recuerdo que llegué al punto en que yo ya no era yo sino el personaje en que había convertido. Para todos yo era 'Rocco Reed'. Fui al banco y me asusté cuando el cajero preguntó por Joshua Broome, mi nombre real. Eso fue muy fuerte. Corrí hacia mi casa, me miré al espejo y me di cuenta que debía recuperar a Joshua Broome. Después de llorar y llorar y llorar, levanté el teléfono y llamé a todos los que necesitaba llamar y les dije: 'Estoy fuera'. En unos días, me había ido de la industria.

Él regresó a Charlotte, Carolina del Norte, donde su madre lo recogió para una reunión familiar que resultó inquietantemente similar a la que Jesús relata al final de Lucas 15 (Parábola del hijo pródigo).

"Tenía miedo de abrazarla. Pero ella me abrazó y lloramos juntos. No me hizo muchas preguntas porque no le importaba. Tampoco le importaba por qué yo estaba en casa. Ni le importaba por qué me había ido. Ella solo estaba contenta de que estábamos compartiendo ese momento juntos".

Durante los siguientes 2 años, Broome trató de reconstruir su vida. No ganaba dinero como antes y debía mentir sobre su pasado. Consiguió trabajar en un gimnasio como entrenador.

Un día conoció a Hope, una chica en el gimnasio, y otro día le pidió que saliera a correr con él. En confianza, Broome decidió contarle su problema. Su respuesta "cambió mi vida" porque ella me dijo: "Entiendo, pero eso no es lo que eres".

Hope le hizo 2 preguntas:

"¿Sabes quién es Dios?", y

"¿Tienes una relación con Él?".

Broome comenzó a asistir a la iglesia con ella, se comprometieron y se casaron.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCW0o2NrLH0N%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANsEmFc4EXV7J4NKw41mQRBJCdflvEUmbgzWbObAHUhlHg6LCeYCHmIyqq4KNSvZB2RxNUOvZBJUfBQ0OHcM0gQv0V9NT7ZABMmOxXR6XN8ZCauSTWnSA1Nc3OFRUyFqqvUAobMkOHcSAF5bZCdXWj1i7wvI2SQZDZD View this post on Instagram A post shared by (@iamjoshuabroome)

Broome tuvo una experiencia religiosa personal intensa, según él "conoció a Jesús". Hoy es licenciado en Psicología, pastor en una pequeña iglesia, KNWN Church (Iglesia Conocida), en Ely, Iowa; padre de 2 niños y un enemigo del porno a quien acuden quienes desean escapar de esa adicción.

Él inició un podcast 'From The Broome Closet' (Desde el armario de Broome) y ahora otro, 'Counterfeit Culture With Joshua Broome' (Cultura Falsificada, con Joshua Broome). En este caso, en su capítulo más reciente ha provocó muchos comentarios porque él citó una investigación social de Barna Group que afirma que el 64% de los hombres cristianos estadounidenses y el 15% de las mujeres cristianas han dicho que ven pornografía al menos 1 vez al mes.

Broome fue más allá y mencionó que la investigación muestra que también hay pastores y predicadores de jóvenes luchando específicamente con el uso personal de la pornografía:

1 de cada 5 pastores jóvenes y 1 de cada 7 pastores senior usan pornografía de manera regular; no han visto pornografía en su vida pasada pero actualmente consumen pornografía con cierta regularidad. Eso es alarmante. 1 de cada 5 pastores jóvenes y 1 de cada 7 pastores senior usan pornografía de manera regular; no han visto pornografía en su vida pasada pero actualmente consumen pornografía con cierta regularidad. Eso es alarmante.

joshua-hope33.jpg Joshua y Hope.

El problema

Apelando a su propia experiencia en la actividad, Broome afirma:

"La realidad es que la pornografía provoca aislamiento y desconexión de la intimidad, por lo que es perjudicial para las personas que más amas y, por lo tanto, te perjudica. Hay algo muy grave en todo eso: crea falsas expectativas acerca de lo que debería ocurrir en una relación de verdad".

También:

"Sucede que la gente crea estas falsas expectativas de intimidad, de relaciones, de cómo debería verse una mujer, qué debería hacer una mujer ... porque están incorporando como verdadera una representación ficticia del compromiso entre las partes que requiere el sexo".

“Estuve en la industria del cine para adultos durante casi 6 años. Consumió una gran parte de mis primeros 30 años. Impactó en mi vida y tien consecuencias aún hoy. Logré mucho éxito. Gané mucho dinero. Y descubrí de la manera más difícil que la industria me causó muchos conflictos. Todos y cada uno de los días, recibo cientos de mensajes que dicen: 'Josh, soy cristiano. Amo a Jesus. Pero no puedo dejar de ver pornografía. Por favor ayúdame'. Entonces, la realidad es que hay cristianos adictos a la pornografía. Es necesario aceptarlo y trabajar al respecto. Las luchas con la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión estacional y situacional pueden durar años y crecer con problemas persistentes o venir sin ninguna razón aparente en absoluto. Para muchos, incluyendo mi propia experiencia, es tan grave que contemplamos el suicidio o deseamos que Dios nos quite la vida. Estar abrumado es un sentimiento real. Sin embargo, el amor de Cristo nos obliga."