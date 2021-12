8 músicos y el peligro latente: ¿Qué está pasando?

Respuesta correcta: C.

Otra pregunta: ¿Fue una explosión por consumo de sustancias o algo más?

L Gante (Elian Ángel Valenzuela) fue imputado por tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas tras el escándalo protagonizado con Cristian Manzanelli, mánager de Yao Cabrera, en la presentación de la pelea entre el youtuber y Chino Maidana pactada para el 5 de marzo de 2022 en Dubai. El representante del influencer y organizador del evento realizado en el Hotel Hilton denunció a L-Gante por el presunto delito de “homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma impropia”.

Chano (Santiago Moreno Charpentier) registró en los últimos años reiteradas explosiones de violencia y brotes sicóticos. El más grave fue en 2021, cuando tomó un cuchillo con una hoja de 30 centímetros y amenazó a su familia y a un oficial de policía quien terminó disparándole en el abdomen. Debieron extraerle el bazo, parte del páncreas y un riñón.

chano.jpg Chano Charpentier, una adicción nunca tratada en forma convincente.

Pity Álvarez (Cristian Álvarez) mató en Villa Lugano a un vecino de 36 años, Cristián Díaz. "Lo maté porque era él o yo. Cualquier animal haría lo mismo. Lo maté porque si no me iba a matar él", insistió antes de quedar detenido. El líder de la ex banda Viejas Locas lleva más de 3 años detenido en distintas cárceles y neurosiquiátricos.

pity alvarez.webp Cristian Álvarez, otro caso de adicciones no asistidas.

Eduardo Vázquez asesinó a su pareja, Wanda Tadei, al prenderle fuego tras una discusión. Ex baterista del ex grupo Callejeros ejecutó ese femicidio hace ya 11 años. Vázquez fue condenado en un primera instancia a 18 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo. Luego, una Cámara de Apelación le aplicó prisión perpetua.

wanda-taddei-y-eduardo-vazquez-callejeros.jpeg Eduardo Vázquez y Wanda Tadei.

Charly García (Carlos García Moreno) protagonizó múltiples causas penales por agredir fotógrafos, periodistas y músicos de su propia banda. Además, una mucama y una enfermera -Zunilda Báez y Adriana Castro- lo demandaron por maltratos físicos y sicológicos que las llevaron al consumo de potentes fármacos. Ellas denunciaron en cartas documento vejaciones y humillaciones por parte del músico y su ex novia Mecha Iñigo.

garcia iñigo.webp Charly García y Mecha Iñigo.

Luciano Napolitano (hijo de Norberto Napolitano, Pappo) fue acusado así: “La insultó, la tomó del cuello, le puso la rodilla en el pecho, le dio golpes de puño en el rostro y la mantuvo encerrada en un quincho durante 24 horas”, a su mujer, Mariel Oleiro, en la casa que compartían en la localidad de Benavídez. El músico de 46 años fue detenido y acusado de los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real, amenazas y privación ilegal de la libertad agravada. Además, en el allanamiento que hicieron en su vivienda le encontraron un revólver calibre 38 con varias municiones del mismo calibre, sin los documentos que avalaran que tenía permiso para portarla o tenerla.

luciano napolitano.jpg Luciano Napolitano en tiempos mejores....

Gustavo Cordera cometió violencia sexual contra las mujeres. El músico fue imputado por "apología del crimen" e "incitación a la violencia colectiva" a raíz de sus dichos durante una charla con alumnos en la escuela de periodismo TEA. Él dijo de manera textual: "Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente". Tras esas declaraciones, hubo por lo menos 3 denuncias contra el músico, quien luego pidió perdón y suspendió todas las presentaciones que tenía programadas.

gustavo cordera.jpg Gustavo Cordera.

Ricardo Iorio, referente del heavy metal argentino, fue detenido en la localidad bonaerense de Sierra de la Ventana, partido de Tornquist, luego de amenazar con un arma de fuego a un policía de civil y darse a la fuga. Iorio llegó a alta velocidad hasta una estación de servicio y casi choca a un joven motociclista que estaba junto a su padre, un oficial policial que se encontraba de franco. A partir de ahí, ellos discutieron y el cantante le mostró un arma calibre 11.25. Tras el episodio, el fundador de bandas emblemáticas como V8, Hermética y Almafuerte, se dio a la fuga en su vehículo Suzuki Vitara, hasta que fue interceptado por una patrulla a 300 metros, sobre la Ruta 72.