USA monitoreó a Lula todo el tiempo: 819 documentos, Snowden y espionaje

La gran parte del seguimiento lo produjo la CIA, agencia de Inteligencia estadounidense, la cual tiene en su poder unos 613 documentos sobre Lula, de un total de 2.000 fojas. Aunque, también, estuvo detrás el Departamento de Estado, la Agencia de Inteligencia de la Defensa y el Departamento de Defensa.

Los registros dan cuenta de la estrecha relación de Lula con la ex presidenta Dilma Rousseff (PT), además de su vínculo con países de Medio Oriente y China, naciones enemistadas con Estados Unidos por cuestiones de geopolítica. Los documentos también detallan los planes del gobierno de Lula en diferentes áreas y la cuestión de Petrobras.

image.png Exclusivo de Folha de S. Paulho | Columna de este jueves 18 de julio sobre el 'monitoreo' de USA a Lula

Este monitoreo de Estados Unidos que rozaría el espionaje ilegal "abarca cinco décadas, desde la época de la dictadura militar , cuando el petista ascendió en el movimiento sindical, hasta poco después de su detención, ocurrida en 2018", señala el diario brasilero Folha S. Paulho.

En ese sentido, los documentos de USA que monitorearon a Lula corresponden a ;

613 documentos de la CIA,

111 del Departamento de Estado,

49 de la Agencia de Inteligencia de Defensa,

27 del Departamento de Defensa,

8 del Ejército Sur de los Estados Unidos, unidad de apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses,

1 del Comando Cibernético del Ejército, brazo de operaciones militares e información digital

"Sabemos que el gobierno norteamericano ha analizado de cerca el escenario político brasileño en las últimas décadas, y Lula es uno de los personajes más llamativos e importantes de la historia de América Latina", afirmó el escritor.

"Se demoraron mucho y como pedí mucha cantidad se sintieron con derecho a demorarse. Tanto es así que mi idea era incluir el material en el volumen 1 del libro, pero no lo enviaron...se incluirá en el volumen 2, entonces", añadió Morais en alusión a que aguarda el resto de la documentación para poder culminar con la segunda parte de la biografía de Lula.

No sólo el biógrafo: Snowden reveló a Rusia un espionaje ilegal a Lula

El ex técnico en Sistemas de la CIA, Edward Snowden, asilado en Rusia como fugitivo, reveló hace un tiempo que Estados Unidos incrementó en el 2009 sus acciones de espionaje ilegal en América Latina, justo cuando el presidente Lula da Silva intervino a favor de Irán ante la comunidad internacional para legitimar su producción de energía nuclear sin fines de guerra.

Dos años más tarde, el portal WikiLeaks de Julian Assange publicó también información confidencial de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), revelando el espionaje ilegal de USA para con Dilma Vana Rousseff y sus ministros

"En total, 29 teléfonos de miembros y ex miembros del gobierno fueron intervenidos -al inicio del primer mandato de Dilma- por la agencia estadounidense, como el del ex jefe de gabinete Antonio Palocci y el entonces secretario ejecutivo de Finanzas, Nelson Barbosa, el ex canciller Luiz Alberto Figueiredo Machado, y el ex jefe de la GSI (Oficina de Seguridad Institucional), general José Elito Carvalho Siqueira", asegura el diario Folha de S. Paulho que indicó que incluso una secretaria y una asistente de Dilma también tenían sus teléfonos intervenidos.

En esa misma línea, Glen Greenwald, un columnista del diario británico The Guardian, declaró en el 2013 ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño sobre lo revelado primeramente por Snowden. El periodista dijo que el catalizador clave para el espionaje en Brasil fue el acuerdo que firmó Lula con Turquía para monitorear el desarrollo nuclear iraní, ya que Washington lo consideraba un entramado bélico off the record.

image.png Lula da Silva: "Snowden le prestó un buen servicio a la humanidad"

"Ahí ratificaron que América Latina es un blanco para el espionaje de Estados Unidos, cuando el Gobierno de Lula apoyó a Irán. La opinión sobre Brasil en Estados Unidos cambió mucho, explica el gran espionaje a Brasil", señaló.

El pretexto para el espionaje es sólo una cosa: terrorismo y proteger a la población. Pero la realidad es que no tiene ninguna relación con terrorismo o seguridad nacional, pero sí con temas empresariales, industriales, económicos El pretexto para el espionaje es sólo una cosa: terrorismo y proteger a la población. Pero la realidad es que no tiene ninguna relación con terrorismo o seguridad nacional, pero sí con temas empresariales, industriales, económicos

"El espionaje le dio muchas ventajas comerciales a Estados Unidos para saber las estrategias de Brasil", afirmó ante los senadores brasileros en aquel agosto del 2013, mientras que en el recinto varias agrupaciones reclamaban al entonces gobierno de Dilma Rousseff que le ofrezca asilo a Snowden.

image.png Lula da Silva, un líder influyente en el Mercosur, con tentáculos comerciales con Medio Oriente y con Latam | Tapa de Times

"El sistema de espionaje es simple y más poderoso de lo que se imagina", subrayó.

El periodista de The Guardian, que reside en Brasil, declaró ante el Congreso que unos 75 funcionarios de Inteligencia de los Estados Unidos tienen acceso irrestricto a mails, contraseñas, fotografías y documentos privados de los usuarios de la Internet de todo el mundo.

Con certeza va a haber más revelaciones sobre el espionaje del Gobierno de Estados Unidos y los gobiernos aliados y cómo ellos estuvieron invadiendo comunicaciones en los sistemas de Brasil y América Latina Con certeza va a haber más revelaciones sobre el espionaje del Gobierno de Estados Unidos y los gobiernos aliados y cómo ellos estuvieron invadiendo comunicaciones en los sistemas de Brasil y América Latina

Snowden acorraló a la Casa Blanca, como Asssange

Edward Snowden, es un exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que reveló a The Guardian y The Washington Post varios documentos clasificados que acreditan el espionaje ilegal de USA. Se encuentra actualmente con asilo político en Rusia tras haber sido perseguido por Estados Unidos y estar con una causa penal por revelar secretos de Estado de tal país.

image.png

Gracias a que Snowden guardó la información (email, imágenes y documentos confidenciales) en un pendrive diminuto que lo escondía en su cubo Rubik, la seguridad de las instalaciones de la Inteligencia de USA no pudo prever esta descomunal filtración que acorralaría a la Casa Blanca con la misma magnitud de los documentos de WikiLeaks de Julian Assange.

No puedo permitir que el gobierno de EE.UU. destruya la intimidad, la libertad de Internet y las libertades fundamentales de las personas con esta máquina de vigilancia que está construyendo en secreto (Snowden) No puedo permitir que el gobierno de EE.UU. destruya la intimidad, la libertad de Internet y las libertades fundamentales de las personas con esta máquina de vigilancia que está construyendo en secreto (Snowden)

image.png Edward Snowden

Tal información de Snowden develó sin dudas que la Inteligencia de USA recolecta ilegalmente datos de todo el mundo y de gobiernos extranjeros, interceptando comunicaciones telefónicas y correspondencia de líderes políticos como de la excanciller alemana Angela Merkel, el presidente Lula da Silva y el exmandatario español Mariano Rajoy, entre otros. Además, espiaron embajadas y una red de computadoras internas de la UE en Washington en las oficinas del bloque de naciones en la ONU.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) lo efectuaba a través del programa clandestino de recolección de información conocido como PRISMA — creado en el 2007 para la supuesta lucha "contra el terrorismo"— y el sistema informático de análisis de datos XKeyscore.

Como señala la BBC, el programa Prisma "permite captar correos electrónicos, videos, fotografías, llamadas de voz e imagen, actividad en los medios sociales, contraseñas y otros datos de usuarios contenidos por las principales empresas de internet en EE.UU", como Microsoft y su división Skype, Google y sus escindidas YouTube, Yahoo, Facebook, AOL, Apple y PalTalk

Cómo fue la cronología del caso Snowden

A continuación, una cronología del caso de Edward Snowden, que explotó allá por el año 2013, cuando el ex empleado de Inteligencia, con sólo 27 años, reveló métodos de investigación y de vigilancia masiva ejercidos por el gobierno de los Estados Unidos a través de programas de la NSA. Para muchos "un traidor de la patria", para otros un héroe, como contó Urgente24.

No solo han escuchado a Rajoy o a Merkel, nos han escuchado a todos No solo han escuchado a Rajoy o a Merkel, nos han escuchado a todos

2006. Llega a la CIA, dónde accede a información clasificada de alto secreto

2007 - 2008. Su primer trabajo en la NSA fue como guardia de seguridad en una agencia de la Universidad de Maryland en College Park. Pronto es enviado a Ginebra(Suiza) donde mantuvo la seguridad de la red informática para la CIA. Snowden le dijo al diario norteamericano The Guardian que ya pensaba en ese momento revelar la vigilancia del gobierno, desilusionado por la forma en que su país controlaba la información; no obstante, la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales del 2008 le dio la esperanza de una reforma real.

2009. Fue a trabajar para un contratista privado que lo asignó a a una instalación de la NSA en una base militar en Japón, según el mencionado periódico. Obama, dijo Snowden, finalmente avanzó las políticas de vigilancia en lugar de reformarlas.

2010-2013. Su supervisor encía un informe negativo de su comportamiento y habitos de trabajo en el que advierte que trató de acceder a documentos que no tenía autorización para ver. A los pocos meses. Snowden abandona la CIA y comienza a trabajar para la NSA desde Hawaii.

Diciembre 2012 - enero 2013. Empieza a contactarse con periodistas de los diarios The Guardian y Washigton Post. Snowden asegura que la infraestructura de captura de datos de la NSA es tan intrusiva que puede interceptar correos electrónicos llamadas telefónicas, contraseñas y tarjetas de crédito.

Mayo 2013. Empieza a filtrar documentos para dichos medios. A finales de ese mismo mes, Edward Snowden viaja hasta Hong Kong, donde posteriormente viajarán los periodistas contactados previamente.

5 de junio de 2013. Publicación de The Guardian : “La NSA recolecta registros de llamadas telefónicas de millones de consumidores de Verizon”.

6 de junio de 2013. The Guardian y el Washigton Post publican un artículo sobre PRISM , el programa de la NSA que obliga a las grandes compañías del sector tecnológico a ceder los datos de sus usuarios a las autoridades de los Estados Unidos mediante puertas traseras.

11 de junio de 2013. El diario The Guardian publica diapositivas que muestran el nivel de recolección de datos de la NSA: 3.000 piezas tan solo en febrero de 2013 y dentro de los Estados Unidos.

11 de junio de 2013. The Guardian revela a Edward Snowden como el que filtró toda la información. ES despedido de Booz Allen Hamilton, una de las empresas subcontratadas por la NSA en la que era empleado.

13 de junio de 2013. Edward Snowden afirma que los Estados Unidos han hackeado y espiado sistemas chinos durante años. Posteriormente, también se confirmará espionaje a sistemas rusos

14 de junio de 2013. El departamento de justicia de los Estados Unidos toma acción. Edward Snowden recibe cargos por transmitir comunicaciones e informaciones de carácter confidencial asociados a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.

16 de junio de 2013. Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses recolectaron información de políticos asistentes a las cumbres del G8, G20 y las Naciones Unidas.

21 de junio de 2013. The Washington Post revela que la NSA recolecta más de 250 millones de bandejas de correo electrónico y listas de contactos de servicios como Yahoo, Gmail o Facebook. También se afirma que la NSA, en colaboración con GCHQ (servicios de inteligencia británicos), recoge datos de los cables de fibra óptica que conectan continentes y países, teniendo acceso así a un mayor volumen de información.

23 de junio de 2013. Edward Snowden abandona Hong Kong y viaja hasta Ecuador, con una parada prevista en el aeropuerto de Rusia. Las autoridades estadounidenses rescinden su pasaporte y queda encerrado en Rusia.

30 de junio de 2013. The Guardian revela programas de espionaje de la NSA dirigidos a embajadas de países extranjeros.

1 de agosto de 2013. Edward Snowden consigue asilo político temporal en Rusia. Mientras, NBC News publica un artículo en el que acusa a la NSA de pagos a servicios de inteligencia del Reino Unido con el objetivo de recolectar más información (procedente de países europeos). Los servicios de inteligencia británicos tienen acceso libre, gracias a determinados operadores, a los cables submarinos que transmiten las informaciones entre continentes.

29 de agosto de 2013. El Washington Post asegura pagos a compañías estadounidenses de telecomunicación a cambio de acceso ilimitado a sus infraestructuras.

Agosto 2013 - enero 2013. Numerosas informaciones revelan el espionaje de la NSA a gobiernos extranjeros, a empresas multinacionales, a medios de comunicación y a entidades bancarias, controlando así el flujo de dinero, las operaciones empresariales, la gestión editorial de los medios de comunicación y las conversaciones de otros gobiernos. Aquí se incluye a España, Italia, Venezuela, Colombia, etc.

2 de enero de 2014. El New York Times afirma que la NSA ya trabaja en un ordenador cuántico capaz de descifrar cualquier tipo de encriptación, abriendo el abanico de posibilidades de los servicios de inteligencia estadounidenses. También se filtran nuevos métodos desarrollados por la NSA que permiten a los servicios de inteligencia estadounidenses acceder a ordenadores sin conexión a internet.

17 de enero de 2014. El presidente Barack Obama ordena a los organismos encargados la investigación y realización de reformas del programa. Paralelamente, defiende la NSA y asegura que los ciudadanos estadounidenses no están viendo su privacidad violada.

27 de enero de 2014. NBC News afirma que la unión entre los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos logró un software capaz de monitorizar YouTube en tiempo real, recolectando direcciones, vídeos visualizados, etc. Este tipo de técnicas también fueron aplicadas a Facebook y Twitter.

7 de febrero de 2014. NBC afirma que los servicios de inteligencia británicos usaron técnicas ilegales contra otras naciones, grupos terroristas, periodistas, diplomáticos, etc. Entre ellas: espionaje, virus informáticos, recolección de información…

27 de febrero de 2014. Los servicios de inteligencia británicos interceptaron y recolectaron imágenes procedentes de webcams. Estos datos fueron compartidos posteriormente con las bases de datos de la NSA.

13 de mayo de 2014. La NSA interceptaba físicamente los routers, servidores y sistemas de comunicación antes de ser exportados de los Estados Unidos. En ello implantaba sistemas de espionaje y puertas traseras antes de ser entregados a los consumidores.

23 de febrero de 2015. Edward Snowden realiza un AMA en Reddit junto a los periodistas que iniciaron las publicaciones sobre PRISM y la NSA.

29 de septiembre de 2015. Edward Snowden inaugura una cuenta de Twitter mediante la cual se comunicará públicamente. Su usuario es @snowden.

30 de octubre de 2015. El Parlamento Europeo celebra una votación en la que absuelven Edward Snowden de todos los cargos en los diferentes países de la Unión Europea. Snowden lo califica como un paso hacia delante.

13 de marzo de 2016. Se emite una entrevista a Snowden en la cadena de televisión española la Sexta. En ella explica los métodos utilizados por el gobierno estadounidense y su visión sobre el futuro de la privacidad.

