Joe Biden, Nicolás Maduro pero también Massa y la Argentina

Sergio Massa es un referente confiable para los estadounidenses pero

Hay mucho camino que recorrer con los del Frente de Todos.

Mientras la Argentina demoraba en descubrir que estaba abierta una 'ventana de oportunidad' en USA por lo complicado que resulta la coyuntura sudamericana, Washington DC avanzó en su negociación con Maduro que provocó parte de su distanciamiento presente de Diosdado Cabello, aunque no hay que desdeñar la contribución involuntaria de los violentos cárteles instalados entre el estado venezolano de Apure y el departamento colombiano del Arauca.

México acoge mesa de diálogo entre gobierno venezolano y las oposiciones

El diálogo

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, país facilitador del diálogo entre Maduro y sus opositores, hay un memorándum de entendimiento con la hoja de ruta que guiará el proceso de diálogo.

El Reino de Noruega estuvo involucrado en el diálogo en Cuba que permitió un gran avance en Colombia con el abandono de las armas de gran parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reconvertidas en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Es cierto que hay extremos que siempre se oponen a estos emprendimientos. En el caso colombiano el ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y las llamadas 'FARC disidentes'. En el caso venezolano, gente como María Corina Machado, de un lado; y Diosdado Cabello del otro.

Pero, a diferencia del diálogo frustrado en isla Margarita que facilitó el papa Francisco en su momento, en esta ocasión la dirigencia de Voluntad Popular no se opuso 'a priori' y esto ayuda a aislar a Machado & Cía.

En esta ocasión, Noruega es facilitador, Países Bajos y Rusia son acompañantes y una docena de otros países, tales como Bolivia y Turquía, son “grupo de amigos”.

Andrés Manuel López Obrador convirtió a México en anfitrión. AMLO promovió el diálogo como alternativa a las estrategias del fallido Grupo de Lima pero estuvo fuera de la capital, Ciudad de México DF, durante todo el fin de semana.

USA, la Unión Europea y Canadá expresaron su confianza en que el nuevo diálogo logre "acuerdos duraderos", y dijeron que están dispuestos a revisar sus sanciones contra el gobierno de Maduro si ocurren "avances significativos".

Rusia ofreció "apoyo necesario al proceso de diálogo".

Gerardo Blyde, en toda su vida pública, ha estado en la vanguardia de la resistencia a los abusos del poder. Ha podido dedicarse a su vida privada, a su ejercicio jurídico, sin mayores angustias. Tendrá siempre mi respeto por ello. — Guillermo T. Aveledo (@GTAveledo) August 14, 2021

Gerardo Blyde, jefe de la Plataforma Unitaria de Venezuela, ofrece unas palabras en la inauguración del proceso de negociaciones políticas que se lleva a cabo en México. "Expresamos que venimos a buscar acuerdos en todos los temas que venimos a tratar".

Memorando

El memorándum de entendimiento fue firmado por Jorge Rodríguez en nombre de Nicolás Maduro, y Gerardo Blyde, por la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela.

Jorge Rodríguez dijo al instalar la Mesa de Diálogo: "Avancemos en acuerdos rápidos y urgentes para proteger al pueblo venezolano".

El comunicado:

Reconociendo la importancia de la inclusión, hemos discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible. Reconociendo la importancia de la inclusión, hemos discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible.

La próxima cita será del 3 al 6 de septiembre, pero no se informó aún el lugar.

Rosario Guerra Díaz, académica de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que "el éxito de los mediadores dependerá, sobre todo, de la voluntad de las partes. La paz sólo se logra si se llega a un acuerdo de respeto entendiendo al oponente. El desgaste del gobierno también es grande y todos estos elementos hacen que se den las condiciones para buscar lo que se quiere construir".

El desgaste proviene de las sanciones impuestas por USA y Europa a funcionarios e instituciones de Venezuela.

Nadie cree que sea totalmente correcto lo que afirmó Jorge Rodríguez: "A esta altura del desarrollo de la vida política de Venezuela no se maneja con base a presiones. Eso no funciona con nosotros. Con nosotros no funciona las amenazas".

El presidente Joe Biden se ha mostrado más favorable al diálogo pero se reserva las sanciones impuestas por Donald Trump como opción para mantener al Gobierno venezolano en la mesa de negociaciones.

Las sanciones han alcanzado a Maduro, su círculo más cercano y a funcionarios y entidades como la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de la que depende gran parte de los ingresos venezolanos, reduciendo la capacidad de maniobra financiera de Venezuela.

Buenas noticias

La oposición exige elecciones libres en los comicios regionales del 21/11, evento al que aún no se decidió a participar, lo que es decisivo para legitimarlo.

El presidente Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales.

Coincidió el opositor Luis Eduardo Martínez, manifestó que el proceso "demanda resultados tempranos" para aliviar "la terrible crisis".

Martínez:

Les ruego, en nombre de nuestros connacionales que sufren, que se empeñen en el levantamiento de las sanciones extranjeras y en la libertad de los presos de conciencia, lo que pudiera ser un buen primer paso. Les ruego, en nombre de nuestros connacionales que sufren, que se empeñen en el levantamiento de las sanciones extranjeras y en la libertad de los presos de conciencia, lo que pudiera ser un buen primer paso.

El líder opositor Juan Guaidó le concedió una oportunidad al diálogo.

El exalcalde del municipio San Diego, del estado Carabobo, Enzo Scarano, llegó a Valencia este domingo 15/08, luego de un tiempo exiliado. De acuerdo con El Carabobeño, él inscribió su candidatura a gobernador ante el Consejo Nacional Electoral.

Freddy Guevara, diputado a la Asamblea Nacional electo en 2015, fue excarcelado este domingo. Él llevaba poco más de 1 mes detenido, acusado de tener vínculos con paramilitares.

"No tengo claro cuáles son mis limitaciones ahora", aseguró al salir de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, Caracas. Pero agregó: " No quisiera adelantarme a hipótesis porque no manejo esa información. Yo voy a hacer todo lo que haga falta para ayudar a Venezuela".

En las próximas horas, Freddy Guevara recibirá una medida sustitutiva de privativa de libertad y saldrá de la sede del Sebin. Representantes de Maduro en la negociación en México han propuesto que se une a la mesa. — Álex Vásquez S (@AlexVasquezS) August 15, 2021

La 8va. no es fallida

Es la 8va. mesa de negociación con dirigentes opositores. En el pasado, 7 veces fallaron los intentos. Pero muchos creen que esta vez es diferente, y USA sigue mirando a la Argentina para que aporte su influencia, que sigue teniendo sobre el gobierno de Maduro.

Los intentos fallidos fueron:

10/04/2014 - Conferencia Nacional por la Paz en el Palacio de Miraflores

Agenda: Desarme de grupos armados, liberación de estudiantes detenidos y de Leopoldo López.

No participó la Mesa de la Unidad Democrática.

Mediador: Excanciller colombiana María Ángela Holguín, canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, canciller brasileño Luis Alberto Figueiredo y quien era el nuncio apostólico de Caracas, Pietro Parolín.

2016 - Mediación internacional del referéndum presidencial - isla Margarita

Agenda: Negociación para la convocatoria al referéndum revocatorio del gobierno de Maduro.

Mediadores: Subsecretario de Estado estadounidense, Thomas Shannon; y arzobispo Claudio María Celli, enviado por el Vaticano.

2017 - Encuentro en República Dominicana

Agenda: Excarcelación de presos políticos.

Mediador: Presidente dominicano, Danilo Medina.

Intermediarios: Unasur y expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijo (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana).

2019 - Grupo de Contacto por Venezuela en Uruguay

Agenda: Elecciones y transición.

Mediador: México y Uruguay, atendiendo a un llamado del papa Francisco y de la ONU, para "devolver la estabilidad y la paz al país".

Juan Guaidó decidió no participar acusando a Maduro de ser cada vez más represivo y de aprovecharse del proceso de negociación.

2019 - Mayo en Noruega

Agenda: Elecciones presidenciales, nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente, integración del chavismo a la legítima Asamblea Nacional.

Fue posterior al levantamiento contra el régimen impulsado por Juan Guaidó el 30/04/2019. Jorge Rodríguez y delegados del presidente Nicolás Maduro por Venezuela.

Tras la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, la delegación de Guaidó no acudió a la 3ra. ronda de negociaciones.

2019 - Julio en islas Barbados

Agenda: Elecciones presidenciales, nueva directiva del CNE, eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente, integración del chavismo a la legítima Asamblea Nacional.

Nueva mesa de diálogo, con representantes de ambos bandos. Se dio por finalizada por el retiro de delegados de Maduro como protesta ante nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos.

2019 - Septiembre - Mesa de Diálogo Nacional Minoritaria

Agenda: Designación de un nuevo CNE, incorporación de diputados a la AN, Canje de petróleo por comida y medicamentos.

El 16/09 se sentó a dialogar un grupo de partidos minoritarios de la oposición, desligados de la Mesa de la Unidad Democrática. Ocurrió en Venezuela y fue firmado un convenio con colaboradores de Nicolás Maduro.

2021 - México

Agenda: Elecciones libres con observación internacional condicionado al levantamiento de sanciones.

Después de la convocatoria a elecciones regionales de 2021 y en medio de un estancamiento de la crisis social y política, Juan Guaidó presentó un documento titulado "Acuerdo de Salvación Nacional" proponiendo una nueva negociación con Maduro.