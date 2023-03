Israel: Sigue la protesta pero Netanyahu insiste

La seguridad nacional

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien es también un legislador del Likud, rompió filas el sábado 25/03 al reclamar públicamente a Netanyahu a suspender la legislación durante 1 mes. Dijo que las protestas en todo el país contra la reforma, movilizaciones que han incluido a un número creciente de reservistas militares, también estaban afectando a las fuerzas regulares,, que se dividen en un duro debate interno, y socavando la seguridad nacional.

“No facilitaré esto”, dijo Gallant en comentarios televisados, insinuando que, si la votación de ratificación se lleva a cabo esta semana, él podría abstenerse.

El domingo 26/03, Yuli Edelstein, otro legislador del Likud vinculado a Gallant porque encabeza el Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, también pidió una pausa en la revisión para permitir revisar el proyecto.

Cuando se le preguntó en una entrevista si se abstendría o votaría en contra del proyecto de ley que se avecinaba, no respondió directamente, pero recordó su ausencia en las sesiones de la Knesset a principios de marzo.

“Debo recordarles que cuando no me escucharon en el Likud e ignoraron mi llamado al diálogo, no estuve en la primera lectura de estos proyectos de ley”, dijo Edelstein a la Radio del Ejército de Israel.

“No queremos enterrar las reformas”, agregó, pero “llevarlo a votación antes de que quede claro que hay apoyo popular sería un aventurerismo que es mejor evitar”.

israel-reclamo-knesset.jpg Intenso reclamo opositor en la Knesset.

Dictadura

Las votaciones sobre las reservas para el proyecto de ley del Comité de Selección Judicial de la reforma judicial continuaron el domingo en el Comité de Constitución, Ley y Justicia a pesar del llamado del sábado por la noche del ministro de Defensa, Yoav Galant, para detener el proceso legislativo. Por ese motivo se vivieron escenas violentas en la Knesset.

Las tensiones eran altas en la apertura de la semana laboral de la Knesset, que ofrece una pequeña ventana para aprobar el proyecto de ley de reforma judicial antes de que el cuerpo parlamentario entre en receso.

Los votos sobre las 3.500 objeciones restantes de la semana pasada a menudo fueron interrumpidos por miembros de la oposición. Los diputados corearon al unísono "dictadura" mientras golpeaban la mesa.

El legislador Matti Sarfati Harkavi recitó la oración por los dolientes, probablemente en referencia a las afirmaciones de la oposición sobre la muerte de la democracia en Israel si se aprueban las reformas. Varios miembros de la oposición fueron expulsados repetidamente.

Ola de protestas

Cientos de miles de israelíes salieron a las calles de todo el país el sábado 25/03 para protestar contra la reforma del sistema judicial.

Los organizadores de las manifestaciones masivas, que tuvieron lugar en ciudades como Jerusalén, Haifa, Beersheba y Tel Aviv, anunciaron el viernes 24/03 una 'Semana de parálisis' para resistir lo que llamaron un "intento de convertir a Israel en una dictadura" .

Según los organizadores, un total de 630.000 personas asistieron a las manifestaciones. Solo en Tel Aviv, que fue el lugar principal de los activistas, se reunieron alrededor de 200.000 manifestantes, dijeron los medios locales.

Las protestas también estuvieron marcadas por un enfrentamiento con la policía, que utilizó cañones de agua para dispersar a una multitud que bloqueaba la autopista Ayalon, en Tel Aviv y detuvo a 28 personas. Un grupo de abogados que brinda asistencia legal a los manifestantes afirmó que un total de 44 activistas fueron arrestados.

Israel ha estado tambaleándose por las protestas durante meses, provocadas por los planes del gabinete de Netanyahu de limitar el poder de la Corte Suprema.

Ante la presión, la coalición de Netanyahu redujo el número de representantes gubernamentales en el comité judicial. Esto ocurrió después de una llamada telefónica del presidente de USA, Joe Biden, quien “ofreció apoyo a los esfuerzos en curso para forjar un compromiso sobre las reformas judiciales propuestas consistentes” con los principios básicos de las sociedades democráticas, incluidos los controles y equilibrios.

Pero nada ha cambiado en lo profundo del contenido del proyecto.

Entonces, reservistas de Hermanos en Armas protestaron cerca de la casa del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en Kiryat Arba, el domingo por la mañana. Él es el ícono de la reforma.

Los manifestantes colocaron carteles gigantes que decían "¡Alto! Frontera adelante, entrada a una dictadura" y "Es demasiado grande para ti" con un dibujo de Ben-Gvir dentro de una bota militar.

Los manifestantes también bloquearon la carretera a la entrada de Kiryat Arba.

Los manifestantes también se reunieron frente a la casa del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Avi Dichter; del ministro de Turismo, Haim Katz; y del diputado del Likud, Danny Danon.

Hay protestas planificados frente a las casas de los diputados del Likud, Gila Gamliel, Nir Barkat, Avi Dichter, Dany Danon, Yuli Edelstein y Shalom Danino, para el domingo 26/03 por la noche.

Consigna: "Están avanzando en una legislación que dividirá al ejército y la economía israelí. Demuestran que no les importa el Estado de Israel, su seguridad o la economía. DSerán recordados en la historia como aquellos que intentaron destruir a Israel, las FDI y el proyecto sionista".