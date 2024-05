Alex Saab, Armando.info, Tarek William Saab y Tareck El Aissami

Samark López en otro video, mostrado por Saab, aseguró que los comunicadores y youtubers recibían entre US$ 3.000 y US$ 5.000 dólares como parte de la “nómina extorsiva” y que a él mismo, Petit le habría exigido supuestamente la cantidad de US$ 30.000 a cambio de no desatar una campaña en su contra por litigios pendientes en USA, a lo cual dijo que se negó por lo que recibió “ataques fuertes”.