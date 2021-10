WhatsApp: Por qué en Estados Unidos no la utilizan

Una mayor cobertura y competencia de las compañías por obtener mayores clientes, llevó a que se comenzarán a ofrecer planes con llamadas ilimitadas y SMS sin costo, lo cual hizo muy popular esa opción de envío y recepción de mensajes de texto.

Por otro lado, contratar datos de internet elevaba la cuenta. Y como los SMS venían incluidos en el contrato con la empresa telefónica, los estadounidenses comenzaron a generar una costumbre con su utilización.

Es así como- a pesar de que hoy en día tener internet sea más accesible en los celulares- el SMS sigue firme en el país en donde nació WhatsApp.

WhatsApp vs. Facebook Messenger

Sin quitar la preponderancia del SMS en USA, otras aplicaciones han sido utilizadas por encima de WhatsApp:

Según una encuesta de Statias sobre uso de aplicaciones para enviar mensajes y hacer videollamadas, se evidencia que en 2021 el uso de Facebook Messenger es la opción más recurrida (87%) por los norteamericanos.

Luego aparece FaceTime (34%), Zoom (34%) y Snapchat (28%) también por encima de WhatsApp (25%).

Pero la diferencia de WhatsApp proviene del público latino: casi un 50% de ese grupo poblacional usa WhatsApp, principalmente debido a que muchos se comunican con contactos de otros países.

Tal como explica la BBC, esto no es un problema para la mayoría de los estadounidenses, ya que los mismos no tienen muchos contactos fuera del país. De esta manera, no se enfrentan al problema de enviar un SMS a otro país (que implicaría un costo adicional) como en otras regiones.

WhatsApp tras la crisis

En consecuencia al corte del servicio de mensajería, WhatsApp adelantó una nueva actualización:

Ahora, el chat perteneciente a Facebook, permitirá escuchar sus audios sin la necesidad de estar dentro de la app.

Este nuevo reproductor de audios aún se encuentra en desarrollo. Hoy en día está disponible la versión beta en los iPhone, pero en poco tiempo llegará para el resto de los dispositivos.

Dicha función, se podrá usar a través de un icono anclado en la parte de arriba de la aplicación. Así las personas podrán escuchar los audios de voz mientras leen un mensaje de otro chat.

Con esta nueva herramienta, miles de usuarios que suelen recibir varios mensajes de voz, podrán escucharlos mientras navegan dentro de la plataforma, sin necesidad de parar el audio.