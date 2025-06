Telefe en llamas por la salida de Pilar Smith y la palabra de Germán Paoloski

El duro relato de Pilar Smith sobre su salida

Pilar no se guardó nada en Intrusos y tiró toda la verdad: ella cree que su salida no fue solo un tema profesional, sino que hubo algo personal que la dejó dolida. "Yo estuve un montón de años en el noticiero del mediodía. Cuando llegó Germán Paoloski, dejé de estar. No sé si fue por él, porque la verdad no hablo ni con Germán, no tenemos relación", largó sin vueltas.