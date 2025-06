Semana turbulenta para A24/América TV: Bloopers, errores de cámara y enojo de conductores

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1929539713288876500&partner=&hide_thread=false PAPELONAZO EN EL PROGRAMA DE LAPEGÜE Durante varios minutos estuvieron entrevistando a un abogado que presentaron reiteradamente como el representante de Fabián Rossi, hasta que se dieron cuenta que no lo era. Le cortaron la comunicación de inmediato. pic.twitter.com/iDc6OhJzCc — TeleBizarra (@TeleBizarra) June 2, 2025

Sin embargo, a medida que las preguntas se volvieron más personales -sobre el arrepentimiento de Rossi, su reacción ante la pena o su situación actual-, Merlo interrumpió para aclarar lo impensado: "Cabe aclarar que Rossi no está, porque si no quedaría como que nosotros lo estamos representando, y no lo estamos representando", dijo.

El abogado explicó que solo se lo había consultado desde el programa para opinar sobre aspectos jurídicos, y que nunca se presentó como defensor del imputado. "Hay un error conceptual, pensamos que era usted el abogado, o al menos nos lo presentaron así", se disculpó Szeta en vivo.

Cruces en cámara en América TV y en A24

En un mismo día, panelistas de Lape Social Club y Buen día Nación cometieron el mismo error amateur, pese a las advertencias en vivo de sus compañeros: cruzarse enfrente de las cámaras durante un programa en vivo. Las escenas no precisan descripción, basta con observar los clips...

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1929562013279060282&partner=&hide_thread=false Que alguien en América dé una capacitación sobre NO CRUZARSE EN CÁMARA https://t.co/UQyuu3ZnD7 pic.twitter.com/gyvXM1sDPk — TeleBizarra (@TeleBizarra) June 2, 2025

PNTs mal escritos y estallaron Ángel de Brito y Pablo Rossi

Los errores en los carteles de los conocidos chivos fueron moneda corriente en ambos canales y provocaron una dura reacción de parte de Ángel de Brito.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1930065224192655758&partner=&hide_thread=false Me tienen las bolas por el piso con los carteles mal escritos. https://t.co/kIJo1Xl3YC — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 4, 2025

El episodio ocurrió durante la emisión de LAM del pasado martes por la noche, cuando el conductor tuvo que interrumpir unos anuncios publicitarios. De Brito estaba leyendo lo que debía decir respecto a algunos auspiciantes, pero no pudo continuar por un error en el cartel.

"¿Sabías que para cuidar tu articulación... tus articulaciones? Me escriben siempre mal el cartel, manga de...", se quejó De Brito. En ese sentido, le advirtió a la producción de su programa: "Como lo escriben mal, no lo voy a hacer más. Pónganme otro".

"Así aprenden a escribir bien los carteles de una vez por todas", explicó el periodista los motivos detrás de la decisión de no continuar con ese tema.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1930830504674087280&partner=&hide_thread=false MÁS PROBLEMAS EN AMÉRICA POR LOS CARTELES DE PNT Pablo Rossi se indignó al aire por un confuso chivo que le hicieron leer y ni él mismo entendió: "La próxima vez me traducen el chino o me lo escriben en español" pic.twitter.com/jhChZV0Kyw — TeleBizarra (@TeleBizarra) June 6, 2025

Insólitamente, lo propio le ocurrió a Pablo Rossi en la velada de ayer (jueves 5/6) en el canal de noticias y disparó irónico:

¿La próxima vez me traducen el chino, por favor? ¿O me lo escriben en español? ¿La próxima vez me traducen el chino, por favor? ¿O me lo escriben en español?

------------

Más contenido en Urgente 24:

ARCA aplica mano dura: Qué productos no se pueden ingresar a Argentina

La estafa que se esconde tras billeteras virtuales y pocos logran evitar

Cuenta DNI cambio todo: Qué deben saber los usuarios