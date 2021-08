Mirtha Legrand denunció a un productor por plagiar su programa

La furia de Mirtha Legrand: asegura que le robaron el formato

El nuevo envío de la ex notera de Caiga Quien Caiga (CQC) se da en su propio restaurante Millon, donde invita a comer a sus diferentes invitados. La única gran diferencia respecto al programa de Mirtha Legrand es que los invitados no son famosos, sino emprendedores y dueños de pequeñas y medianas empresas. A lo largo de la emisión hablan no solo de sus emprendimientos, sino también de temas económicos volcándose a un público más empresarial. El programa tiene como objetivo visibilizar las experiencias de emprendedores para inspirar a la gente a animarse a hacer algo más y a encontrar soluciones a la realidad que nos atraviesa.