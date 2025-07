Los 'late night show' fracasan en la TV Argentina pero sí son furor en USA ¿...?

Su presentador es considerado una superestrella digna de cobrar cheques sólo al alcance de Hollywood.

image Mario Pergolini volvió a la televisión con "Otro día perdido"

En Argentina no se consigue: misma estructura, distintos resultados

Antes de Pergolini, lo intentaron Sergio Lapegue (El galpón), Sebastian Wainraich (La Noche Perfecta), Laura Oliva (Hacete de Oliva), Jay Mammon (Los mamones), Alejandro Fantino (Animales Sueltos) y Roberto Petinatto (Duro de Acostar), entre otros.

Los “Late Night Shows” lograron unir prestigio y sólidos números de audiencia en los últimos 60 años.

La estructura incluye:

-un arranque con monólogos en los que el conductor se ríe de los sucesos del día;

-una banda en vivo que acompaña y ameniza;

-una tribuna entusiasta

-un reportaje descontracturado a una figura del momento

-un cierre con número musical en vivo.

Nunca pasan de moda, porque se renuevan al ritmo de las noticias de actualidad. Tanto en la televisión abierta como en la de suscripción en USA son una institución.

Fracasan en Argentina porque, básicamente, la cantidad de figuras prestigiosas en nuestro país son mucho más limitadas que en USA.

Los presupuestos de las cadenas norteamericanas son casi infinitos mientras que aquí las figuras de otro canal tienen vedado asistir a las emisoras rivales y no hay dinero para abonarle a los que mueven el rating.

El filme “Chicas de calendario” narró la historia real de mujeres maduras de Inglaterra que posaron semi desnudas para reunir fondos destinados a una asociación de lucha contra el cáncer en Gran Bretaña.

Enterados de la noticia, en la producción de Jay Leno les enviaron a todas pasajes en primera hasta Los Angeles, las alojaron en un hotel 5 estrellas de California y les dedicaron no más de 15 minutos a la entrevista grupal.

Ese es el nivel de dispendio que pueden darse quienes producen un late show que a menudo se vuelve global.

image Los late night show de USA suponen una televisión con "bolsillos de payaso"

Como contrapartida, En Argentina se termina invitando a:

- elencos que quieren promocionar obras de teatro

-actores que van a “chivear” sus nuevos filmes de cine

-autores de libros de reciente publicación.

Pergolini, ante la ausencia de Cris Morena, en su primera semana al aire tuvo como “estrella invitada” a Agustina Kampfer, la periodista y ex pareja de Jorge Rial y Amado Boudou.

Una anécdota sobre un programa de homenajes de Telefe (de emisión semanal) pinta de cuerpo entero lo que estamos intentando describir.

Una productora se comunicó con uno de los hermanos Teruel, del grupo musical Los Nocheros, para invitarlos una vez más al plató.

Del otro lado de la línea le llegó una respuesta impensada.

Hermana, querida, es que ya hemos ido cuatro veces al programa. Ya contamos todas nuestras anécdotas. Hasta han venido a Salta y han hablado con nuestros familiares y amigos de la infancia. Ya no sabríamos qué más contarles. Si quieren, inventamos cosas que no hayan pasado.

El problema de este tipo de apuestas es que la grilla del primer mes te queda perfecta, impecable, pero… a partir del segundo o tercer mes ¿de qué te disfrazás cuando las opciones se hayan acabado?

Mario Pergolini, sin redes sociales ni WhatsApp.

A pesar de mostrarse lejos del feed back constante que dejan sitios como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o Tik Tok, el ex dueño de la productora Cuatro Cabezas es un actor televisivo que no desdeña los avances de la tecnología.

Agradeció “a la Inteligencia Artificial” y explicó: “Con ella venimos trabajando desde hace tiempo y nos permite hacer videos muy rápido”.

Si le dan tiempo, cada tanto, cuando tenga un invitado como Guillermo Francella va a poder brillar. En la mayoría de las ocasiones, va a navegar por aguas mucho más calmas e intrascendentes. Si le dan tiempo, cada tanto, cuando tenga un invitado como Guillermo Francella va a poder brillar. En la mayoría de las ocasiones, va a navegar por aguas mucho más calmas e intrascendentes.