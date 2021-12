Feministas en off side: Antonio Laje prepara "un nuevo BDA"

Frente a todas las polémicas generadas en su contra por el colectivo feminista, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de la Provincia de Buenos Aires (SIPREBA), en donde después de la renuncia de Liliana Parodi pedían la salida de Laje, el conductor se hizo fuerte y puso la cara para salir adelante en el emitido por A24 y America TV.

Cabe recordar, que Laje fue acusado de maltratar a sus colegas, entre las que figuran sus ex compañeras: Eugenia Morea, Fiorella Vitelli y María Belén Ludueña. Es por eso que el conductor pidió disculpas públicas durante el programa:

“Tengo el alma destruida. La verdad es que tengo el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo. Hace 30 años que estoy en esto y no me importa llorar (...) Yo creo en el esfuerzo, el mérito y las exigencias. No creo en los maltratos. Creo en las exigencias (...) Me enojo si se corta un audio, si sale mal algo, porque del otro lado están ustedes y quiero que todo esté bien, pero me enojo desde lo laboral; no me enojo con una persona”.

"Les quiero agradecer a dos personas que hablaron de maltrato porque tal vez uno no entiende que por más que para mí no sea maltrato, sea solamente laboral, termine el programa y todo esté bien, para algunas personas puede no estar todo bien. Y uno tiene que entender eso y yo tengo que entender eso, porque por más que para mí no sea maltrato, lo que importa es lo que la otra persona siente. Entonces, yo le pido disculpas de corazón y se lo pido cara a cara dónde me diga. La única tranquilidad que tengo es que no quise maltratar a nadie y que tengo unos valores enormes, que les agradezco a mis padres y mi familia", insistió.

Antonio Laje lloro en vivo, por las acusaciones en su contra y pide disculpas

La denuncia de Nancy Pazos

La periodista, Nancy Pazos, chocó contra Antonio Laje, y frente a las denuncias, presentó una carta documento.

Tal como contó la conductora de Gossip -programa emitido por Net TV-, Laura Ubfal, la ex miembro de Rock and Pop, Nanzy Pazos, presentó una carta documento en América TV solicitando derecho a réplica frente al descargo realizado por Laje el pasado 6 de diciembre.

“Representando a Periodistas Argentinas, Pazos remarcó que ‘lo del conductor no es exigencia, sino que es maltrato’, y fue a América a exigirle, con carta documento, una pantalla descargo frente al tema de Laje. No es poco”, contó la periodista de espectáculos.

Frente a este suceso, se espera la resolución desde el Grupo América, que ante la crisis del tema Laje, la renuncia de Luis Novaresio, y los casos de covid positivos, parece no tener un minuto de respiro.