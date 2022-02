Europa: Amenazan cerrar Facebook e Instagram y estallan memes

Después de que me hackearan… he vivido sin Facebook ni Twitter durante cuatro años. La vida es fantástica Después de que me hackearan… he vivido sin Facebook ni Twitter durante cuatro años. La vida es fantástica

Ironías aparte, ambos funcionarios afirmaron que Europa no se dejará influenciar por las advertencias de Meta y subrayaron que continuarán con las políticas de protección de datos de los europeos, haciendo valer su soberanía.

image.png Mark Zuckerberg ha reconocido que esta medida sería contraria a sus propios intereses, y que "afectaría material y adversamente" a su negocio

Mark Zuckerberg apunta a la consolidación de un nuevo acuerdo con la Unión Europea durante este año que le permita que esa transferencia de datos entre ambas partes (es decir, Europa y Estados Unidos) vuelva a ser legal. De no ser así podría producirse el cierre de algunos de sus servicios más populares, como lo son Facebook e Instagram.

Algunos de las repercusiones en redes sociales

La amenaza de Zuckerberg y Meta fue tomada con humor por varios usuarios de Europa, que aprovecharon la ocasión para plagar las redes sociales, principalmente Twitter, de memes e ironías.

https://twitter.com/juanarcones/status/1490975572780269568 Si perdemos Facebook e Instagram, yo propongo que vuelva Habbo Hotel pic.twitter.com/sKrbEh7OoK — Juan Arcones (@juanarcones) February 8, 2022

https://twitter.com/ElCorsarioLobo/status/1491016991053803522 Zuckerberg: ¡Voy a quitar Facebook e Instagram de Europa!

Los españoles: pic.twitter.com/XDG2vM6TYf — El Corsario Lobo (@ElCorsarioLobo) February 8, 2022

https://twitter.com/Bedarlari/status/1491093386547589123 Zuckerberg cerrando facebook e instagram va a hacer más por la salud mental de la población que las intervenciones familiares y la masturbación juntas. — Bedarlari (@Bedarlari) February 8, 2022