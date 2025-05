Elizabeth Vernaci perdió la paciencia con Pop Radio: "No voy a trabajar con chorros"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1924997160291983783&partner=&hide_thread=false LA NEGRA VERNACI ENFURECIDA CON LOS ROBOS EN LA RADIO



"No es joda ir a un trabajo y que te roben"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/SZKo9LNB9w — América TV (@AmericaTV) May 21, 2025

Más tarde, en diálogo con Rodrigo Bar para LAM la conductora volvió a descargarse: "Esto no es una joda. No es una joda ir a trabajar y que te roben. No puede ser que dejes algo e inmediatamente desaparezca, y que las autoridades responsables se hagan los boludos".

Es tu responsabilidad como radio que no te roben. No es la primera vez que me pasa, por eso la denuncia. Me faltan anteojos, paraguas y comida. ¿Cómo se va a trabajar en un lugar donde te roban la comida? Queremos que la radio de respuestas, no es gracioso" Es tu responsabilidad como radio que no te roben. No es la primera vez que me pasa, por eso la denuncia. Me faltan anteojos, paraguas y comida. ¿Cómo se va a trabajar en un lugar donde te roban la comida? Queremos que la radio de respuestas, no es gracioso"

Respecto a si la emisora le pagó por el valor de la campera, Vernaci expuso: "No, no me llegó la plata". Y reveló la decisión que tomó: "Hasta que no me paguen, yo voy a trabajar desde mi casa, porque ahí no se roba".

Previamente al aire de su envío, la conductora ya se había despachado sin vueltas contra la emisora: "La empresa debería hacerse cargo. Sería bueno que desde arriba se ocupen de lo que sucede. Voy a ir a hacer la denuncia, ya se los voy diciendo".

Nuevo ataque de ira de Elizabeth Vernaci en Pop Radio: "Yo así no trabajo"

No es la primera vez que Elizabeth Vernaci es noticia por estallar de furia al aire en Pop Radio. Esta vez no fue la excepción y la locutora se mostró visiblemente enojada con su producción debido a que le alcanzaron lo que tenía que leer aunque lo hicieron con un tamaño de letra pequeña.

"¿Chicos me pueden poner cuando imprimen algo se vea? Porque yo no veo así. Si no imprímanmelo como corresponde. Gracias", dijo enojada. Y siguió ante la incomodidad de sus compañeros que le señalaron que "se robaron el tóner". "Yo no puedo creer chicos, te juro que tengo ganas de levantarme y de irme", confesó.

Embed - MAÑANA DE FURIA DE LA NEGRA VERNACI: SE PELEÓ FUERTE CON LA PRODUCCIÓN PORQUE NO VEÍA LA RUTINA

Si bien sus colegas intentaban calmar su enojo, la conductora no dio el brazo a torcer y siguió montada en su ira. "¿Pero cómo me van a dar para trabajar esto que no se ve lo que tengo que leer?", dijo mientras mostraba a cámara el papel que le habían alcanzado.

Finalmente, decidió levantarse e irse pero antes expresó vehemente: "Pongan música, hagan lo que quieran chicos. Yo así no trabajo".

--------------

Más contenido en Urgente 24:

Peras importadas de China corrieron el telón del drama de la fruticultura: + costos y - ventas

La miniserie de 8 capítulos donde nadie es inocente

CR7 sigue siendo el N°1, Gianni Infantino súper Trump enoja a la UEFA, luego baja el precio