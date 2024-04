El Trece sacude la TV con el regreso de un icónico programa

“Está en pañales todavía, estamos armando el programa, la escenografía, buscando los participantes…”, detalló, y anticipó: “Estamos avanzando de a poco y si todo sale bien, vamos a estrenar el lunes 5 de mayo ”.

En cuanto al conjunto que lo acompañará, describió, "Va a estar el Dr. Cormillot con toda su familia, con su hija, con su nieta, con su esposa. Sergio Verón también va a estar en la parte de movimiento".

"Estoy contento porque creo que puedo aportar algo distinto. 10 temporadas tiene y pasaron 300 participantes. Osea hay una historia con el programa y veremos qué parte puedo sumar yo. Es como un rompecabezas donde vos sumás una pieza”, agregó emocionado.

image.png

Como respuesta, el entrevistador, Nahuel Crescenzo, no eludió los elogios y manifestó: “Creo que todo lo que nos estuviste compartiendo, de tu propia historia y de cómo alentás a los demás, va a llegar a los participantes. Porque van con mucho sufrimiento, con muchas inquietudes. Y esa empatía que vos generás con la gente, va a estar ahí”.

“Sí, además de estar ahí si es necesario contener… Más allá del rol de periodista y conductor, está esa parte humana que yo sé que tengo y me gusta ejercerla... No me privo de eso”, concluyó Massaccesi. “Sí, además de estar ahí si es necesario contener… Más allá del rol de periodista y conductor, está esa parte humana que yo sé que tengo y me gusta ejercerla... No me privo de eso”, concluyó Massaccesi.

