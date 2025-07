Diego Latorre y Yanina Latorre: ¿otra infidelidad que sacude a la pareja?

Mientras tanto, en las redes y en los programas la gente ya estaba dándole bola al tema. Ángel de Brito metió la pata y le preguntó a Yanina qué opinaba, y ella se mostró sorprendida pero no negó nada, diciendo: "Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda y no me hago cargo de las cosas cuando no está mi nombre". Recordemos que hace poco, en respuesta a Mariana Nannis, Yanina dijo que estaba felizmente casada y su marido la felicita todos los días por su programa.