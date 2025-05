Lautaro Martínez paga el precio: la otra "final" de Inter que sí podría perderse

image.png Napoli quiere saltar más alto que todos FOTO: (X/REDES@Napoli)/NA

Faltan tres fechas para que se define el torneo en tierras italianas, y en el Calcio no hay nada dicho. Incluso, los más puritanos podrían decir que también está en la pelea el Atalanta. Vale. Matemáticamente vale. Pero todo indica que se definirá entre napolitanos y milaneses.

La tabla de posiciones, por ahora, está así: Napoli en primer lugar con 77 unidades, Inter segundo con 74 y cierra Atalanta con 68. Quedan tres partidos, nueve puntos en juego.

Ninguno puede dormirse. Inter tiene la complejidad de estar jugando además otra competencia, y qué competencia. La exigente Champions League desgasta y vaya que lo hizo en los 120 minutos que se jugaron este martes ante Barcelona. Vaya que es importante, que Lautaro Martínez decidió jugar igual a pesar de no estar al 100% físicamente. Lo dijo el propio delantero de la Selección Argentina post partido.

El esfuerzo, claro, no será gratuito. Según las declaraciones que dejó Lautaro Martínez, el esfuerzo fue demasiado grande y podría, así, perderse una nueva "final".

"No estaba para jugar. Le mando un saludo a mi madre que no quería que juegue este partido. Ella sufre cuando no estoy bien. En estos momentos es donde más me gusta estar adentro de la cancha ayudando a mis compañeros y haciendo feliz a esta gente que nos acompañó", dijo Lautaro Martínez.

"Estaba un poco en duda porque tenía mal la pierna. Los primeros días estuve llorando en casa porque no era lo que quería. Hice doble sesión toda la semana. Busqué recuperarme a pesar del poco tiempo que tuve y pude estar en el campo. Vivo el fútbol así", añadió el ex Racing.

La confesión de Lautaro Martínez arroja posibles hipótesis de cara al futuro más cercano de Inter. El próximo domingo juega un duelo clave ante Torino, donde necesita ganar para no perderle pisada al líder. Hizo todo y más para poder estar en la "final" contra Barcelona. Quizás, su físico no le permita estar en la otra "final" contra Torino.

