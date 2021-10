¿No incluyes pan en tu dieta? Cuidado, dice estudio

Después de observar la información recopilada por la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, los investigadores revelaron que algunos adultos presentaban una caída del 10% en los niveles de energía debido al hecho de que no consumían granos refinados (incluyendo pan)

Esto hizo que sus dietas carecieran de algunos nutrientes esenciales, como fibras, hierro y magnesio.

En la introducción del estudio se indica:

La acumulación de evidencia observacional sugiere que ciertos alimentos de granos refinados (es decir, cereales listos para comer, pan) pueden ser fuentes importantes de nutrientes.

Y agrega:

Se plantea la hipótesis de que los alimentos de granos específicos (pan y cereales listos para comer) están asociados con la suficiencia de nutrientes y pueden ser una parte integral para ayudar a cumplir con las pautas dietéticas.

¿Por qué debemos comer pan?

Tras el estudio, la nutricionista Sarah Williams dijo al portal especializado Eat This, Not That!:

El pan, los cereales y los carbohidratos, en general, tienen mala reputación en nuestra sociedad. Sin embargo, los carbohidratos son la mejor fuente de combustible de tu cuerpo y la fuente de energía preferida del cerebro.

E insistió:

En una dieta sana y equilibrada entre el 40% y el 60% de las calorías ingeridas deben provenir de los carbohidratos, lo que puede incluir pan y cereales.

Otras razones para incluir pan en la dieta:

Es un producto característico de la dieta mediterránea

El pan es uno de los cereales más completos (y de los más baratos)

Es una buena forma de cubrir las cinco o seis raciones diarias de hidratos de carbono.

Contiene poca grasa.

Posee un efecto saciante y contribuye a la regulación de las funciones intestinales.

La ingesta de fibra disminuye el riesgo de enfermedades como la diabetes o el colesterol.

El pan es rico en vitaminas hidrosolubles del grupo B que ayudan a transformar los alimentos en energía.

Contiene numerosos minerales, como el calcio, fósforo, magnesio y potasio.

¿Cuánto pan comer en una dieta?

Para las personas sometidas a dietas de adelgazamiento, algunos especialistas recomiendan el consumo de 100 gramos de pan diario, entre las tres comidas.

Otros expertos recomiendan comer unos 250 gramos de pan al día repartidos en varias raciones, de unos 40 o 60 gramos cada una.

Mientras, una persona sana y con actividad física, podría consumir hasta 400 gramos de pan.