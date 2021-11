La soledad abruma en El Parque de los Hombres (solos)

Los hombres a menudo no tienen amigos cercanos. En las relaciones heterosexuales, las mujeres suelen mantener amistades para la pareja. Los niños comienzan sintiéndose tan conectados en sus amistades como las niñas, pero tienden a descuidar las relaciones personales para perseguir el éxito externo. La soledad se correlaciona con la longevidad. Es un factor de riesgo para problemas de salud como enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

saturday night live1.jpg Fotograma de 'Man Park', en 'Saturday Night Live'.

El Parque

El sketch 'Man Park' trata de un joven que espera ansioso a que su pareja regrese del trabajo. Él tiene pocos amigos y casi no ha tenido interacción social durante el día.

Su pareja finge interés cuando él relata los eventos banales que le sucedieron, lo exhorta a salir y jugar con sus amigos pero él protesta porque no tiene amigos, y ella lo toma de la mano y lo lleva al 'Parque de los Hombres' para jugar con otros hombres, que se acercan torpemente, inseguros de cómo hacer un amigo, mientras las mujeres los alientan.

Weiss:

La pandemia aparentemente interminable ha creado conciencia sobre las consecuencias físicas y emocionales del aislamiento. Los hombres tienden a luchar contra el aislamiento y la soledad más que las mujeres. (...) Cuando los hombres pierden las estructuras sociales protectoras provistas en la escuela secundaria y la universidad, a menudo se encuentran a la deriva interpersonal, inseguros de cómo establecer o mantener relaciones cercanas con otros hombres o mujeres.

hombre solo2.jpg "Solo cuando se divorcian o enviudan esos hombres se dan cuenta de las pocas relaciones que tienen en realidad que no han sido arregladas o administradas por su pareja, y cuán vulnerables han sido al depender completamente de sus parejas para toda la conexión en sus vidas."

Aquí 4 fragmentos de la nota de Weiss en Psychology Today:

1. "En las parejas heterosexuales, las mujeres tienden a manejar todas las relaciones sociales de la pareja y los hijos. Esto puede recaer en las mujeres porque son conscientes de que sus compañeros masculinos no tienen relaciones sustanciales fuera de la familia como ellos. Las mujeres pueden hacer que sus parejas socialicen con otras parejas para que las mujeres puedan tener más tiempo socializando entre sí sin que eso se convierta en un problema en el matrimonio. Incluso pueden organizar 'citas para jugar' con las parejas de sus amigos para que su pareja esté más interesada en socializar como pareja".

2. "Las mujeres pueden hacer esto de manera tan fluida que sus parejas a menudo permanecen felizmente inconscientes de todo el trabajo que sus parejas están haciendo para manejar las relaciones sociales en la familia. Los hombres a menudo están felices de que sus parejas se encarguen de esto porque están socializados para no valorar mucho las relaciones sociales y, en cierto nivel, también pueden reconocer que no son muy buenos en eso. Por lo general, solo cuando se divorcian o enviudan esos hombres se dan cuenta de las pocas relaciones que tienen en realidad que no han sido arregladas o administradas por su pareja, y cuán vulnerables han sido al depender completamente de sus parejas para toda la conexión en sus vidas."

3. "La soledad no es solo un sentimiento desagradable; es un impedimento interpersonal que causa un daño significativo en la vida de los hombres. La investigación sugiere que un enfoque en la acumulación de riqueza y bienes materiales da como resultado una menor felicidad general en la vida y una menor satisfacción en las relaciones íntimas (Baker, 2017). El Harvard Study of Adult Development (Harvard, 2017) siguió a un grupo de hombres durante 8 décadas. A lo largo del estudio, en diferentes momentos de sus vidas, se les preguntó a los hombres: "¿A quién llamarías en medio de la noche si estuvieras enfermo o asustado?" Aquellos hombres que tenían a alguien a quien acudir eran más felices en sus vidas y matrimonios, y también físicamente más sanos con el tiemp o."

4. "Las relaciones cercanas con otras personas tienen más impacto en nuestra salud física y longevidad que incluso nuestros genes (Mineo, 2017, Vadantam, 2018). Una relación de vida satisfactoria puede prolongar la longevidad hasta en un 22%. La soledad es un factor de riesgo comparable al tabaquismo, la obesidad y la presión arterial alta (Holt-Lunstad, et al., 2010, Hawkley, et al, 2010, House, et al., 1988, Murphy, et al., 2017). La soledad en los hombres se correlaciona con las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares. El 80% de los suicidios exitosos son hombres, y uno de los principales factores contribuyentes es la soledad (Murphy, et al., 2017)."