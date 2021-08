Esa pregunta que cualquier persona para la mediana edad ya quiere tener resuelta, la pregunta a la que todo el mundo quiere tener una respuesta. Pero lo que muestra esta película es exactamente el camino hacia esa respuesta. Es el camino para obtener esa paz mental que uno necesita.

Gloria es una mujer valiente que parece estar bien con ella misma, pero que tiene la necesidad de encontrar algo más en su vida. Su relación con sus hijos es buena pero cada uno está enfocado en sí mismo. Parece ser que en el único lugar donde se siente plena y es ella misma, es bailando. Sin que nada le importe sale todas las noches a disfrutar de la música y conocer gente.

Así es como una noche conoce a “Arnold”, su futura pareja, otro ser humano con sus propios dilemas existenciales. Con este personaje, mucho más complejo y sometido a una relación externa más intensa, conocemos otra rama de la llamada “adultez”. Él está divorciado hace 1 año y sigue pendiente de su ex esposa y sus dos hijas. “Pendiente” a un nivel tóxico que lo sofoca y altera su forma de relacionarse con el resto. La “dependencia” y la “culpa” son los temas que representan a este personaje.

image.png Gloria y Arnold.

La dependencia

Ilustra muy claro como es “liberarse” de algo tóxico pero a la vez como existe ese sentimiento de culpa. Como el ser humano no termina de ser libre por la manipulación mental que sufre al depender de algún otro. Este sentimiento nos consume y logra que uno se sienta “culpable”.

¿Realmente uno se puede desprender de esas cosas? ¿Puedo tener la vía libre y hacer lo que quiera pero mi cabeza o sentimientos me van a jugar en contra? ¿Va a existir esa voz interna que te dice “no lo hagas”?

El personaje se divorcio hace un año pero desde ese momento se siente culpable y le “debe” todo a sus hijas. Mujeres de 27 y 31 años que no se pueden cuidar por sí solas. Ellas están acostumbradas a ese estilo de vida al igual que él está acostumbrado a ser influenciado. Es por eso que cuando están en “Las Vegas” y el personaje de Julianne Moore , “Gloria Bell ” le dice que se desprenda y él accede, internamente se comienza a comer la cabeza con “culpa”.

En la próxima escena nos damos cuenta que él la abandonó en Las Vegas y volvió donde estaban sus hijas. La culpa y la necesidad de obedecer, lo consumen.

Relación Padre e Hija

El personaje de John Turturro, “Arnold” siente muy a flor de piel el hecho de ser padre. Tiene mucha presión y existe una necesidad de darle todo a sus hijas. Pero no pone límites ni se hace respetar por sí mismo. Gloria pasa a un segundo plano y no es prioridad en su vida.

También está el ex marido de Gloria, que es el otro extremo. Aunque no sabemos mucho de él, podemos descifrar que no estuvo muy presente en la vida de su hija. Por más de que puedan todos sentarse en un cumpleaños a platicar, ella está embarazada y él no lo sabe. No sabe nada de lo que le sucede a su hija porque no se lo cuentan. Notamos que cuando toma de más se pone agresivo y grita “I wasn't here”... La culpa lo consume de otra manera….

El vacío existencial

La película constantemente nos demuestra lo difícil que son las relaciones de cualquier tipo. Las relaciones con uno mismo pueden por momentos ser buenas como malas. Y aquí es cuando se plantea el “conformarse”. El miedo a la soledad a veces genera que uno se conforme con algo tóxico o algo inestable por el simple hecho de tener algo. Esa idea de que la otra persona nos complementa, o que por estar con alguien más no me voy a sentir tan vacío. Nos hace cuestionarnos:

¿Qué puedo llegar a soportar por el simple hecho de no estar solo?

Uno le tiene miedo a la soledad propia y se conforma. En Gloria Bell, la primera vez que “ Arnold” la lastima huyendo de la cena, Gloria se re-plantea un montón de cosas. Cuando van a “Las Vegas” ella tiene otra cara, se conforma con algo que le hace mal porque peor es estar sola?

Para el final es cuando ella se hace valer por sí misma. La escena donde le dispara a “Arnold” con balas de pintura es su pie de liberación. Es cuando ella comienza a encontrarse. Y en el casamiento es cuando sucede lo que todos estábamos esperando, comienza a sonar “Gloria”...

“Gloria, you're always on the run now. Running after somebody, you gotta get him somehow”

Esta vez está sentada y su mirada ya no se pierde entre la gente. Ya no busca nada, porque Gloria se ha encontrado a sí misma. Le ha costado unos cuantos años, un divorcio, la independencia de dos hijos y una relación fallida, pero por fin ha llegado a un punto que está más cerca de ser un comienzo que una meta.

“I think you've got to slow down, before you start to blow it. I think you're headed for a breakdown, so be careful not to show it”

Gloria Bell | Official Trailer HD | A24

En conclusión la película por momentos es medio densa pero vale la pena si uno quiere reflexionar sobre temas humanos. Es muy simple pero real.