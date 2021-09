Estudio: Comieron nueces todos los días y descubrieron esto

Gracias a que la mitad de una nuez tiene tanto omega 3 como el 6, se halló que si se consume este fruto seco todos los días durante dos años, es muy probable que se reduzcan los niveles de colesterol LDL, o colesterol malo.

"Éstas (las nueces) incluyen cantidades considerables de ácido alfa-linolénico, el ácido graso omega 3 vegetal, el mayor contenido de polifenoles de todos los frutos secos y fitomelatonina", dijo Emilio Ros, autor principal del estudio.

¿Cuántas nueces comer al día?

El experimento consistió en que un grupo de personas analizadas debía ingerir cada día media taza de nueces y el otro grupo no.

Después de dos años, los científicos analizaron los niveles de colesterol de los participantes y el tamaño de las lipoproteínas mediante espectroscopia por resonancia magnética nuclear.

Concluyeron que incluir ese alimento en la dieta de las personas ayudó a disminuir el colesterol total y redujo, en pequeña cantidad, los niveles de LDL.

"Las nueces tienen una composición óptima de nutrientes y bioactivos" explicó Ros.

Una vez consumida la media taza de nueces crudas a diario, los resultados obtenidos fueron: el colesterol LDL se redujo en un 7,9% en los hombres. En cambio en el caso de las mujeres, cayó un 2,6%.

¿Comer nueces engorda?

Esto es lo que concluyeron los investigadores sobre las nueces y la dieta:

Comer un puñado de nueces todos los días es unan forma sencilla de promover la salud cardiovascular. Muchas personas estás preocupadas por el aumento de peso no deseado cuando incluyen nueces en sus dietas. Nuestr5o estudio encontró que las grasas saludables de las nueces no hicieron que los participantes aumentaran de peso.