La rutina para tener los abdominales de Cindy Crawford

La alimentación, un factor fundamental

La comida es un factor importante en la receta de Crawford para mantenerse en forma y saludable. En mayo de 2020, la supermodelo compartió que comienza su día con un batido para mantenerse llena y concentrada durante el día.

¿Su receta favorita? Una taza de leche de almendras, un tercio de una banana, una taza de espinacas frescas, 10 hojas de menta fresca, una cucharada de proteína en polvo y un pequeño puñado de semillas de cacao.

La regla del 80/20

Si bien Crawford puede ceñirse a una dieta mayoritariamente saludable, ha admitido en el pasado que se da a sí misma un margen de maniobra cuando se trata de su comida.

"Trato de ser 80 por ciento buena el 80 por ciento del tiempo", dijo a Into the Gloss en 2014. "Para el almuerzo, como ensalada, a veces con pollo, a veces sin. Para la cena, pido sushi, o si comemos en casa, intento hacer una comida del tipo de albóndigas de pavo con pasta, una ensalada y algunas verduras. Simplemente yo no como la pasta".