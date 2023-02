Alimentación: Guía para armar viandas saludables para niños

Entre estos alimentos se encuentran las proteínas como los pescados, huevos, porotos, lentejas, choclo, frutos secos y las carnes magras. También, todas las frutas y verduras, los lácteos como la leche, el yogurt, el queso o las bebidas de soja fortificadas; además de los granos y cereales integrales: fideos, pan, avena, maíz inflado, quinoa y arroz.

¿Cómo armar una vianda saludable?

Goldman aconseja, en primera instancia, organizarse y planificar las compras para armar una vianda o snack que sale desde casa. Es fundamental dedicar uno o dos días por semana a cocinar opciones caseras y complementar con la compra de alimentos como barritas, fruta o verdura liofilizada, garbanzos tostados, cookies, pipas de girasol, chocolate amargo, frutos secos, crackers y pochoclos, leyendo siempre detenidamente las etiquetas.

“Una vianda saludable debe contener la mayor cantidad de alimentos hechos en casa, colores, variedad de alimentos, clave para una microbiota sana, y un buen balance entre hidratos de carbono, proteína, grasa, fruta y verdura”, sugiere la especialista. Y agrega: “Basar la vianda en comida real es mi consejo siempre”.

La profesional también considera eficiente probar previamente las viandas, con los chicos en casa, para ver qué les gusta y qué no, y asegurarse de que realmente coman lo que llevan al colegio.

“Está bueno combinar los snacks de paquete con fruta y algún dip (hummus, mayonesa de zanahoria), aceitunas, palta. Ideal los tuppers con divisiones para estos casos”, recomienda.

vianda 1 green food makers.jpeg

¿Qué pueden llevar los niños para comer en la escuela?

Aquí tres opciones de viandas saludables para niños:

Opción 1:

fideos

1 huevo

tomate

½ choclo

uvas

Opción 2

crackers

cajita de leche

muffin

Opción 3

milanesas

tomates

pasas de uva

melón

Kiosco escolar vs. vianda casera

El kiosco en las escuelas, en lugar de ser un aliado para las familias, a menudo se convierte en un obstáculo para la alimentación saludable de los niños. Esto se debe a la amplia oferta de productos con excesos de azúcares, altos en grasa y a la poca diversidad de productos sanos y nutritivos. Al respecto, Tati expresa:

“Desde mi mirada como Health Coach y mamá me resulta innecesario que niñas y niños tengan acceso y poder de decisión mientras están en la escuela, sin su referente para poder guiar la decisión. Pero como muchas escuelas deciden tener estos espacios, lo mejor que pueden hacer es ofrecer fruta, alguna preparación casera como budín o torta caseros (aunque no tenga ingredientes orgánicos y contenga azúcar siempre es mejor que algo empaquetado) y empezar a ofrecer snacks de marcas que tienen pocos ingredientes (pronunciables y no más de 5) y que cada vez se empiezan a ver más en los kioskos y dietéticas.”

En este sentido, la recientemente promulgada Ley de Etiquetado Frontal, se convierte en una herramienta más para brindarle información a los niños y que puedan detectar fácilmente qué ingredientes contiene cada alimento ultraprocesado.

“Ojalá que a partir de los sellos cada vez más consumidores se familiaricen con agarrar el paquete, leer los ingredientes que tienen y poder elegir. Habrá que ir viendo qué pasa cuando incluso productos de dietética y con ingredientes nobles lleven el etiquetado. Ahí recomiendo apelar a la confianza con la marca, leer la lista de ingredientes para entender a qué ingrediente hace mención el rotulado de “exceso” y poder elegir. La información es poder y en cada compra depositamos un voto de confianza en las marcas y emprendimientos”, opina.

Asimismo, Sanchez Calvin concluye:

En la etapa escolar, debemos sumar el aprendizaje de cómo nutrirnos de buenos hábitos, costumbres, elecciones y movimiento. La mejor manera es con formación y prevención. En la etapa escolar, debemos sumar el aprendizaje de cómo nutrirnos de buenos hábitos, costumbres, elecciones y movimiento. La mejor manera es con formación y prevención.

Fuente: Green Food Makers

------------------------

Más contenido de Urgente24

Este síntoma de Alzheimer es uno de los primeros en avisar

2 secretos efectivos para llegar a la vejez con excelente salud física y mental

Las 4 advertencias de Harvard sobre el ayuno intermitente

Esta fruta fortalece el esmalte dental y evita la placa

Evitá problemas de corazón durmiendo, aconsejan expertos