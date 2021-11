Adele y la dieta Sirtfood: ¿Qué es y por qué hay polémica?

Tras la entrevista con Oprah, se ha citado a Adele diciendo sobre su pérdida de peso:

No he hecho ninguna dieta. Nada de ayunos intermitentes. Nada ... Si acaso, como más de lo que solía hacer porque hago mucho ejercicio. No he hecho ninguna dieta. Nada de ayunos intermitentes. Nada ... Si acaso, como más de lo que solía hacer porque hago mucho ejercicio.

Ya en otra entrevista con Vogue, Adele había confirmado que su pérdida de peso fue impulsada por una búsqueda para cuidar su salud mental, afectada tras el divorcio de Simon Konecki.

Nunca se trató de perder peso Nunca se trató de perder peso

Para ser claros, no parece que Adele haya confirmado haber probado alguna dieta en específico para adelgazar, pero nutricionistas atribuyen la nueva figura de la cantante a la dieta Sirtfood. He ahí la polémica.

Dieta Sirtfood: La polémica que alcanza a Adele

Según el sitio especializado Eat This, Not That! (ETNT) un nutricionista ha afirmado que en los últimos años, Adele fue parte de un grupo exclusivo que siguió una dieta para adelgazar que él mismo creó.

Se trata de la dieta Sirtfood. Y esto es lo que indica ETNT:

"En octubre de 2020, cinco meses después de que Adele presentara su aspecto significativamente transformado (...) el nutricionista británico Glenn Matten, BPharm, MSc Nutr Med, habló con Good Day New York.

En esa charla, se dijo que Matten, quien es coautor de The Sirtfood Diet con Aidan Goggins, MSc NutrMed, le dijo al medio que alrededor de 2016, cuando se propuso por primera vez estar más saludable, Adele tenía una membresía para KX Private Member's. Club.

Matten sugirió que KX fue donde Adele encontró por primera vez el plan de alimentación de la dieta Sirtfood. "Trabajamos muy de cerca con el entrenador de gira [de Adele]", dijo Matten. "Puso a todos sus clientes en la dieta Sirtfood".

Por lo visto, por ahora, no queda claro si la cantante realmente hizo la dieta Sirtfood, o si, por la estructura de este plan alimenticio, Adele no lo considera como una dieta 'milagrosa' para adelgazar. También es una posibilidad.

Adelgazar: ¿Qué es la dieta Sirtfood y cómo funciona?

La dieta Sirtfood basa sus principios en la comida Sirt, es decir, aquellos alimentos ricos en enzimas sirtuinas o SIRS (Silent Information Regulators)

La descripción del libro The Sirtfood Diet, en Amazon, indica que los alimentos del plan estimulan la quema de grasa mediante la activación de sirtuinas, o "genes flacos".

Se dice que comer estos alimentos que activan la sirtuina puede tener el mismo efecto que el ayuno para inducir la pérdida de peso, indica ETNT.

¿Qué se come en dieta Sirtfood?

La dieta Sirtfood es realmente es prometedora: adelgazar hasta 3 kilos semanales y sin eliminar algunos alimentos -realmente populares- como el chocolate, café o el vino tinto.

Esta dieta se basa principalmente en plantas y algunos de los alimentos que incluye son:

El chocolate oscuro

El vino

El té verde

La cebolla roja

El trigo sarraceno

El pollo

El pavo

Las gambas

Sin embargo, la revista ELLE indica en uno de sus reportajes que, el problema de esta dieta es que la etiqueta de "peligrosa" viene, entre otras cosas, porque restringe el consumo de calorías diarias a 1000 en la primera semana, cuando lo normal son unas 2000.