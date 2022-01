"Joseph Stiglitz es un caradura, acá no hay ministro"

Acá no hay equipo. Acá lo que hay es un conjunto de funcionarios paralizados, un Banco Central haciendo de bombero y una Secretaria de Comercio Interior haciendo las cosas que ya conocemos Acá no hay equipo. Acá lo que hay es un conjunto de funcionarios paralizados, un Banco Central haciendo de bombero y una Secretaria de Comercio Interior haciendo las cosas que ya conocemos

Además, De Pablo se refirió a las negociaciones con el FMI. Según él, se podría anunciar un acuerdo: “No es que el país está en una situación normal y que si no arregla con el Fondo no sabe hacia dónde va, sino que está en una situación muy peculiar y lo más probable es que no arregle con el Fondo hasta marzo”.

“En las actuales condiciones, no hay ninguna posibilidad de que la Argentina honre con los 44 mil millones de dólares. Entonces, se puede plantear lo que sea y el señor Martín Guzmán dice que no vamos a tener equilibrio fiscal hasta el 2028. Lo que quiere decir es que no lo vamos a tener nunca”, concluyó contundente el economista.