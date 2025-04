River rescató un empate agónico vs. Talleres y llovieron silbidos del Monumental

image.png Gallardo mira atento a su equipo; River no logra crecer

Supo jugar con la inestabilidad emocional del Millonario. Se agazapó, lo espero cerca del arco propio y decidió que apostaría a lastimarlo de contragolpe. Así fue, y así llegó al gol, tras una corrida memorable de Depietri, que puso 5ta a fondo y no lo pudo alcanzar nadie. Ni el Huevo Acuña, ni Montiel, ni Paulo Díaz, que por perseguirlo a toda velocidad terminó desgarrándose. Depietri se fue a máxima velocidad y quedó mano a mano con Armani, que no pudo hacer nada.

Después del gol, Talleres mejoró, pero después de eso el encuentro continuó con la misma tónica de siempre. River atacando, buscando desesperadamente el empate, y el Matador esperando y despejando todo lo que encontraba por el camino.

Franco Mastantuono volvió a brillar, pero ya no es una buena noticia para River

Franco Mastantuono, otra vez, fue figura. La repitencia del joven crack como protagonista del equipo de Gallardo ya no es una buena noticia. Ante Barcelona SC, por Copa Libertadores, pasó más desapercibido, y eso puede ser un síntoma positivo ya que significa que el equipo no dependió tanto de él.

Esta noche, ante Talleres, el chico de 17 años volvió a desplegar jerarquía los anhelos de un futuro que se anticipa de Selección y de ligas en Europa, pero no fue suficiente. Gambeteó, gambeteó y gambeteó, pero Mastantuono no consiguió ni socios a su altura ni efectividad: sus tiros se estrellaron o en el travesaño o en las manos del arquero Herrera.

image.png Mastantuono, un pichón de crack con demasiado protagonismo

Las estadísticas del juvenil, a pesar de la sequía en la red, son elocuentes: fue el futbolista que más pelotas tocó, con 82 toques; fue el que más veces pateó al arco, 7 veces; fue el que más duelos ganó, 13 disputas; fue el que más gambeteó, 8 gambetas; fue el que más faltas recibió, con 4 infracciones sobre él.

Post empate, Mastantuono declaró: "Nos faltó hacer el segundo gol. Estuvimos cerca de abrir el marcador, no se nos dio. Venimos decidiendo mal en los últimos metros... También mala suerte porque se necesita un poquito, pero nos vamos muy enojados con el empate. No sé si será un tema de decidir mal o también de tener mala suerte, porque creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos llegando a los últimos metros bien y no podemos marcar".

Venimos decidiendo mal en los últimos metros Venimos decidiendo mal en los últimos metros

+ de Golazo24