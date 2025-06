Polémica con Marcelo Bielsa: se enojó con un periodista con discapacidad por un documental

A pesar de saludar con afecto a Bonelli, el técnico no ocultó su malestar por lo que consideró una presión indebida por parte del equipo de producción del documental, titulado Cerebro de Fútbol. “Carlitos, me extraña que me preguntes si te conozco. No tenemos nada que hablar. Me niego a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña”, sentenció Bielsa, marcando una clara separación entre su respeto personal hacia el cronista y su rechazo total al proyecto.