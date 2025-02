Néstor Gorosito bailó tras eliminar a Boca y chicaneó con el "biri biri"

En las imágenes, registradas en el vestuario visitante de la Bombonera, aparece el entrenador sumándose a los festejos de los jugadores y hasta bailando con ellos.

Néstor Gorosito habló con los periodistas y lanzó: “Nos daban por muertos”

Una vez finalizado el encuentro, el director técnico brindó una conferencia de prensa en la que se volvió a referir a la Bombonera: “Yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas. Es el contrario y la pelota. A Boca lo hicieron grande los equipazos que ha tenido. A la cancha entran los jugadores porque sino un equipo tendría que ganar todos los partidos y eso no sucede. Puedo ir al Maracaná y jugar mal o bien, pero no por el estadio o la gente. Nos daban por muertos antes de jugar, en el fútbol no se puede predecir”.

“Queríamos jugar más lejos, de igual a igual. Boca nos superó. Tenemos que mejorar un montón de cosas, pero la alegría cubre las falencias. Las tenemos que ver para que no se vuelvan a repetir. Allá merecimos ganar por dos o tres goles”, analizó con autocrítica. Aunque luego sacó a relucir su orgullo: “Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi a ningún argentino triste. Con el máximo respeto al otro cuerpo técnico, jugaron mejor. Tenemos que mejorar de visitante para no sufrir como sufrimos hoy”.

Por penales, Boca quedó afuera de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima

Boca quedó eliminado en la noche de este último martes 25/02 de la Copa Libertadores tras caer como local en definición por penales 4 a 5 ante Alianza Lima de Perú, luego de imponerse por 2-1 en el tiempo regular, por la segunda fase del repechaje del torneo.

El arquero del conjunto peruano, Guillermo Viscarra, fue fundamental en los remates desde los doce pasos, ya que tapó el disparo del delantero xeneize Alan Velasco.

Para el elenco argentino convirtieron Marcos Rojo, Williams Alarcón, Edinson Cavani y Milton Giménez.

En tanto, para los dirigidos por Néstor Gorosito anotaron Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Erick Noriega y Pablo Lavandeira

Los primeros noventa minutos finalizaron con victoria de 2-1 para los de La Ribera, con un gol en contra a favor de Boca por parte de Miguel Trauco, a los 5’ del primer tiempo, y un tanto de Kevin Zenon de cabeza, a los 12’ del complemento.

Por su parte, el empate para los peruanos fue de la mano de Hernán Barcos, a los 19’ de la primera mitad.

Con esta eliminación, Boca no disputará ningún torneo continental en la temporada 2025 ya que recién a partir de la tercera fase del repechaje se aseguraban un puesto en la Copa Sudamericana.

Ahora, Boca tendrá un duro duelo ante Rosario Central, este viernes (28/02) por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2025, mientras que Alianza Lima se medirá ante Deportes Iquique de Chile en la siguiente instancia del certamen internacional.

