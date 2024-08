Afuera el fútbol de la TV Pública: Sin partidos liberados y el volantazo de Chiqui Tapia

La intención de volver a tener un torneo con 30 equipos se viene conversando hace meses entre los dirigentes y en los últimos días tomó más fuerza tras haber un consenso mayoritario entre los representantes de Primera División y de la Primera Nacional. En las próximas semanas podría darse una reunión de Comité Ejecutivo que termine de ratificar esta idea que se está impulsando.

AFUERAELFUTBOLDELATVPUBLICASINPARTIDOSLIBERADOSYELVOLANTAZODECHIQUITAPIAFOTO3.jpg La TV Pública no transmitirá los cuatro partidos liberados del “Pack Fútbol” mientras que Claudio Tapia resolvió la vuelta los 30 equipos a Primera División.

Los torneos continuarán pero se evaluarán descensos

Por otra parte, se mantendrá el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina (campeón de la Copa Argentina vs campeón del Trofeo de Campeones) y la Supercopa Internacional (Campeón del Trofeo de Campeones vs 1° de la tabla anual). Incluso no se descarta la posibilidad de añadir otras competencias para los campeones de cada torneo.

La intención es que a partir de 2025 reaparezcan los descensos, que serían uno por tabla anual y otro por promedio. Para la tabla anual se contabilizarán los 32 partidos de las fases de grupos, es decir los 28 de las zonas, los dos clásicos y los dos interzonales. No contarán los partidos de playoff.

Chiqui Tapia evalúa liberar cuatro partidos del “Pack Fútbol”

Además de planificar un torneo de 30 equipos para el 2025, pretenden que hasta cuatro encuentros sean transmitidos fuera del “Pack Fútbol”. Actualmente, dos partidos por fecha se emiten en cable básico y en la TV Pública, pero la nueva propuesta es emitirlos a través de una plataforma propia.

Actualmente, ESPN, uno de los titulares de los derechos de transmisión, libera dos partidos por jornada que se transmiten en cable básico y en la TV Pública. Por otro lado, TNT Sports no libera partidos para transmisión abierta.

El organismo pretende exigir a ambas cadenas que liberen uno o dos partidos adicionales por fecha, los cuales serían transmitidos exclusivamente en una plataforma propia. ESPN y Turner podrían seguir transmitiendo estos partidos dentro del “Pack Fútbol”, pero no en sus plataformas OTT ni en sus canales de cable básico.

La AFA justifica esta medida alegando ciertos incumplimientos y basándose en cláusulas contractuales que permiten estas exigencias. Actualmente, un sistema similar se usa para el Torneo de Reserva, transmitido en un canal propio, con buenos resultados.

Asimismo, busca abrir un “nuevo canal de comunicación” con el público que consume el fútbol argentino. Consideran que muchos espectadores ya utilizan plataformas digitales para otros contenidos, por lo que esta transición sería natural y efectiva. Además, creen que esta medida permitirá una mejor conexión con una audiencia más joven y acostumbrada a consumir contenido a través de plataformas en línea.

