¿Tini culpable?: Revuelo contra Rodrigo De Paul en las redes

Desde allí, los argentinos encontraron más espacios y fueron ganando terreno y mucha tenencia de pelota, ante un rival que poco ofreció.

Sobre el final, Enzo Fernández anotó un verdadero golazo, luego de un excelente unipersonal a la salida de un córner y donde la cedió la pelota el propio Messi. El festejo y la alegría fue total.

image.png El triunfo de la Selección Argentina sobre México (26/11). (Foto: NA).

De Paul en la mira

El mediocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, volvió a ser un desastre en cancha.

De su actuación ante el 'Tri' únicamente desatacó su actitud y tenacidad, aunque luego se opacó con un acto de 'tribunero' realizado por el propio Rodrigo. Cerca del final del encuentro, y con Argentina ganando 1-0, el motor de la Selección levantó sus brazos para levantar al público presente en las gradas. Sí, la misma gente que no paró de alentar con bombos y trompetas durante la noche qatarí.

Insólitamente, y quién sabrá por qué, De Paul le pidió a la gente que cante, o que cante más fuerte, en vez de preocuparse por el lamentable rendimiento que venía mostrando en el rectángulo de juego.

Lionel Scaloni "se casó" con el nombre del ex Racing, aquel que supo ser figura en varios partidos de la celeste y blanca.

Hay que entender, Sr. Scaloni, que este De Paul no es el mismo que el de la Copa América o el de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Tiene condiciones para hacerlo mejor, pero su actualidad no lo refleja. Entonces, ¿por qué mantenerlo si es perjudicial para el seleccionado nacional?

Enzo Fernández, por citar un ejemplo, "le come los tobillos" en este momento.

image.png Que quede claro. Si Rodrigo De Paul juega mal no es por culpa de Tini.

Además, en las redes sociales, hay quienes tildaron a Rodrigo De Paul de "caradura" por dar indicaciones a sus compañeros en el campo de juego, siendo uno de los puntos más flojos de la Argentina en cada una de sus intervenciones, y hasta obligando en muchos casos a sus compañeros a cometer falta para poder frenar jugadas que prometían como peligrosas, en el enfrentamiento ante México.

Otros, por ejemplo, catalogan a De Paul como alguien que "no se concentra" en el deporte desde que está en una relación amorosa con la artista Tini Stoessel.

Incluso, en la antesala a Qatar 2022, el padre de Camila Homs -ex pareja del futbolista- insistió en que el volante "tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial".

Por otra parte, Horacio Homs se había refirido al litigio por el divorcio con su hija y le llevó tranquilidad a Lionel Scaloni y a todos los hinchas argentinos, en aquel momento de incertidumbre por una posible baja en la convocatoria del mediocentro.

No se nos pasaría por la cabeza realizar una denuncia penal y poner en peligro un certamen que es tan importante para Rodrigo. Él va a jugar, y no solo va a jugar, la va a romper como lo viene haciendo ahora, había dicho No se nos pasaría por la cabeza realizar una denuncia penal y poner en peligro un certamen que es tan importante para Rodrigo. Él va a jugar, y no solo va a jugar, la va a romper como lo viene haciendo ahora, había dicho

Tini en Qatar 2022

La cantante arribó a la sede del Mundial 2022 y donde está jugando su pareja, el mediocampista Rodrigo De Paul, el pasado viernes (25/11).

Es más, la 'Triple T' dijo presente en el Argentina-México del sábado (26/11).

Terminado el partido, De Paul, en su cuenta de Instagram, compartió un video de una cuenta de fans de Tini, donde se lo puede ver a él mismo corriendo en la cancha durante el partido antes mencionado. Y escribió: "Viniste en la mala, sos increíble".

En tanto, la cantante compartió la publicación y expresó: "Siempre. Te amo mucho Rodri".

La actriz sufrió críticas y ataques en las redes sociales, luego de que la Scaloneta diera un paso en falso en el debut ante Arabia Saudita (1-2). Luego de la victoria, el panorama cambió levemente para la ex Violetta.

"La triple T nos trajo suerte"; "La quiero a Tini Stoessel en todo los partidos. No me importa que tenga que hacer, lo suspende"; "Tini Stoessel tiene que estar en el próximo partido. ¡Perdonanos!"; "Tini pisó la tribuna y ganamos", escribieron algunos usuarios en Twitter.

Incluso, quien se metió en la polémica fue el reconocido dibujante Nik. "Por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen 'Tini' y pónganle unos de verdad", escribió en su cuenta personal del pajarito, ironizando por el desempeño del futbolista en el partido debut de Qatar 2022.

Memes y reacciones de la gente

Ahora, por más que las aguas se hayan calmado un poco por el triunfo 2 por 0 ante México, hay que reconocer que las críticas no cesan. Muchos alegan que al jugador le costó concentrarse por la presencia de su novia en las tribunas.

