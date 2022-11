Qatar 2022: Habló Lionel Messi tras la foto del tobillo 'hinchado'

“No sé si llegamos mejor, pero venimos de ganar y eso da más tranquilidad, que la gente no esté tan ansiosa, pendiente de los resultados. Lo dije un par de veces: este grupo me recuerda mucho al del 2014, un grupo muy similar, unido, lo que quería dentro de la cancha. Está bueno llegar de esta manera porque da muchísima confianza cuando salís a jugar”, aseguró Messi.

"Este Mundial llega en un momento diferente de la temporada, después de muchísimos partidos. Sabíamos que iba a ser así, estamos preparados. Siempre es especial jugar un Mundial y el comienzo por las cosas que se viven", continuó.

"Seguramente mi ultima oportunidad de conseguir el sueño que todos tenemos", destacó el 10 cuando fue consultado acerca de si ésta es su última Copa del Mundo.

scaloni-conferencia.jpg El DT Lionel Scaloni en la conferencia de prensa (Foto NA).

Por su parte, el DT Scaloni afirmó que "el equipo está definido, ya se los dije a ellos", aunque no reveló los nombres de los 11 titulares.

"El equipo está definido, ya se lo comuniqué a los jugadores. No va a variar de lo que venían diciendo, ya lo saben todos. No habrá cambio de esquema, pero lo verán mañana. No sale de lo que vinimos haciendo estos días", señaló el técnico de la Selección Argentina.

Por otra parte, Scaloni aseguró que "los grandes favoritos no ganan los Mundiales normalmente. Hay grandes Selecciones, no menos de ocho o diez que pueden ganar el Mundial. La mayoría son europeas, por motivos que no son futbolísticos los sudamericanos no han tenido la posibilidad de llegar a la final desde el 2014. No es por jugar bien o mal, es por detalles. Los detalles harán campeón del Mundo a un seleccionado, que no tiene por qué ser el que mejor juega".

"El fútbol tiene que ser un juego, un deporte, con toda la pasión de los argentinos. Con eso que llevamos dentro, pero no deja de ser un juego. A partir de ahí, la gente tiene que saber que somos un grupo que va a dejar todo para que nos vaya bien", añadió Scaloni.

En esa línea, se refirió al momento de la Selección: "La realidad es que ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado no está. Siempre les digo que mañana sale el sol otra vez. Es la única manera de salir a jugar tranquilos y desarrollar nuestro fútbol, eso es clave para una competición como un Mundial, con todo lo que conlleva".

"Tanto el cuerpo técnico como los jugadores disfrutamos de estar acá, de vivir un Mundial. No son esos los momentos difíciles, son los momentos de disfrutar. Hemos logrado llegar al partido de la forma que queríamos, que es lo importante", insistió el entrenador argentino.

Por último, habló de las cuestiones físicas que complicaron la preparación:"Es verdad que los jugadores han tenido un octubre cargadísimo, con muchos partidos. Varios han llegado con algunos problemas y tuvimos que gestionar esta semana los minutos para que todos puedan llegar en las mejores condiciones. Cada tres días jugaban cosas, con la cabeza pensando en el Mundial. Eso ha influido bastante", cerró.

-----------

Más contenido en Urgente24:

Las 15 mejores películas de todos los tiempos, según IMDb

Día de la Soberanía Nacional: 6 datos curiosos

Caída récord: 250 mil nacimientos menos por año en la Argentina

9 alimentos que nunca debes guardar en el freezer

La polémica idea de Wado de Pedro ya avanza en el Congreso