Vignolo defendió a Sebastián Domínguez pero admitió que lo ve sufrir en Tigre

"Lo veo sufrir": Vignolo sobre Domínguez

Pollo Vignolo

"Es alguien a quien no solo aprecio, sino que admiro. Porque es un tipo que le gusta mucho lo que hace, que ama dirigir, al que yo, desde mi lugar, le hubiese dicho ´pará, esperá la oportunidad por si aparece un equipo que tenga menos dificultades que las que tiene Tigre´", dijo el conductor en su programa F90. "Además siempre hay un mundo que está esperando que te vaya mal, porque esto es parte de un juego", agregó.

El periodista consideró al DT como alguien "capaz, con presencia, personalidad, exitoso". También agregó: "Que le ha ido bien como jugador, como periodista, y en Qatar (como ayudante de Hernán Crespo en el Al Duhail)".

Pero además, de ese respaldo hacia Domínguez, Vignolo también confesó que no lo ve contento como entrenador en Tigre: "Lo veo sufrir. Vi el partido contra Rosario Central y, cuando lo enfocaban, decía ´este no es el Seba que yo conozco´". También confesó: "Lo veo a Seba y me dan ganas de decirle ´estás sufriendo, loco´".

