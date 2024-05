Estefanía Banini defendió a las jugadoras que renunciaron pero AFA no coincide

"Me parece de mucha valentía", dijo Estefanía Banini

Quería expresar y compartir con ustedes mi motivo de ausencia en esta Fecha FIFA . Fue una decisión personal , por varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la selección de mi país. En primer motivo, una situación que desde los 14 años cuando formaba parte del SUB17 no me tocaba vivir , que fue no tener la posibilidad de un Desayuno o Almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la Preselección del día Martes y miércoles pasado ,la respuesta de siempre? "NO HAY PLATA" . El cual esos días recibimos al finalizar el entrenamiento Un SÁNDWICH DE J&Q CON UNA BANANA, teniendo que llegar a nuestras casas al rededor de las 15hs ,16hs o más , sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en Transporte Público. Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por FECHA FIFA NO IBAN A SER PAGADOS (Ya que se hacía en Buenos Aires) , también remarcar que fue hecho acá para "NO TENER GASTOS " y que las jugadoras no reciban nada "YA QUE NO HAY PLATA" , pero a nuestras familias si COBRARLES $5.000 EL INGRESO AL ESTADIO. Y así millones de cosas que hemos pasado, siendo BOLUDEADAS una y otra vez. Sinceramente vestir la camiseta de la selección argentina es lo más lindo que hay, representar a mi país es lo más lindo que hay. Pero también es lindo que valoren nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio para poder estar ahí de la mejor manera, de mi parte con millones de problemas del césped para fuera , aún así me levanto todos los días para ir a entrenar y dar lo mejor de mí, y estoy segura que así seguramente estará la gran mayoría. Sigue en comentarios

Luego del revuelo, Estefanía Banini fue consultada por el diario deportivo Olé al respecto, y la ex integrante de la Selección Argentina respaldó la decisión: "Me parece lamentable que lo tengan que hacer, pero al mismo tiempo se los agradezco. Hay muchas que no saltan, no dicen las cosas que pasan y que ellas tengan la valentía de decirlo a pesar de que tenga consecuencias, me parece de mucha valentía".