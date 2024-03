Rodrigo De Paul contó cómo le afectaron a Ángel Di María las amenazas

"Creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad de volver a nuestro país cuando lo desea es él… Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país. Sé bien todo lo que pasó ahí. Es muy grave. El amor que tiene él por su país, su ciudad, su club, no cambia. Después tendrá que determinar qué decisión que toma. No es fácil. Fueron cosas muy fuertes. Él sabe que estamos con él a morir", sentenció De Paul.

Embed - AFA Play en Instagram: "El golazo de Fideo La reacción de Alexis " View this post on Instagram A post shared by AFA Play (@afaplay)

