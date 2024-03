"Pobre" gestión de Riquelme: Andrés Ibarra con tapones de punta

Andrés Ibarra: “Tenemos un fútbol pobre, sin identidad”

A posteriori, Andrés Ibarra desmenuzó las flaquezas de la gestión de Juan Román Riquelme en Boca: el nivel de juego. “Hoy siento que tristemente nada cambió. Seguimos como veníamos, improvisando, echando la culpa a terceros y prendiendo un tiempo valiosísimo, mientras 'los otros' (en referencia principalmente a River, el eterno rival) nos sacan ventajas a nivel institucional y deportivo. Tenemos un fútbol pobre, sin identidad, sin línea de juego y por eso estamos alejados de los primeros puestos”, detalló.

El equipo dirigido por Diego Martínez, el primer DT elegido por Juan Román Riquelme como presidente, marcha 7° en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con 10 puntos (2 PG, 4 PE y 1 PP). De todos modos, el dato que inquieta al hincha de Boca es que el “xeneize” solo ganó seis de los últimos 28 partidos oficiales.

No obstante, Andrés Ibarra fue más categórico aún al manifestarse sobre la ampliación de La Bombonera, uno de los tópicos que más debate generó y que estuvo incluida, de diferentes formas, en todas las propuestas de campaña. “En lo que respecta a la cancha, estamos aún peor. ¿Cómo puede ser que sigamos con este lamentable sistema de filtros que impide a muchísimos socios ir a ver a Boca como se merecen? Muchos padres no pueden ir con sus hijos y muchos no pueden asistir con sus hermanos”, expresó el excandidato macrista.

Riquelme aplastó a Macri y es el nuevo Presidente de Boca

Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal derrotaron a la dupla macrista conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, gobernarán Boca Juniors en los próximos cuatro años.

Riquelme dejó atrás una campaña que estuvo cruzada por acusaciones y sobre todo, la constante presencia de la Justicia.

Con casi el 50 % de las mesas escrutadas, el oficialismo sumó más del 64% de los votos y el candidato opositor Andrés Ibarra en rueda de prensa reconoció la derrota ante la gran diferencia.

En La Bombonera votaron 47.500 hinchas y socios del club siendo un récord histórico en la historia del “Xeneize” y a nivel mundial.

Las elecciones de Boca Juniors se desarrollaron desde la mañana del domingo 17/12/2023 en la Bombonera. En estos comicios, estuvieron habilitados para votar 94.188 socios, en 288 mesas habilitadas en tres carpas especiales en el campo de juego, para estos comicios.