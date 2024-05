Mal debut de Leandro Romagnoli, que se justifica: "Me la tenía que jugar"

Por eso, el “Pipi” Romagnoli se diferenció se diferenció de Insúa en declaraciones que concedió al canal TyC Sports en que “no importa quién estaba anteriormente. Me pasaba cuando era jugador con un entrenador que me ponía mucho y se cambiaba por resultados, las expectativas eran otras. Acá pasa lo mismo, quizás Rubén utilizaba a algunos y a otros no, pero obviamente conmigo están todos a disposición y el que mejor vea va a jugar. Si no entrenás de la mejor manera es muy difícil que el fin de semana juegues bien”.