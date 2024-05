OFERTA DEL CHELSEA FC

Palmeiras festeja: Estêvão, 17 años (Messinho), US$ 59 M

PSG fracasó en su oferta de US$ 43 M por Estêvão, alias 'Messinho', y llega Chelsea FC con US$ 59 M. Con Endrick al Real Madrid, Palmeiras suma US$ 123,3 M.