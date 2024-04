Junior Benítez fue condenado a prisión por agredir y amenazar a la familia de su ex

JUNIORBENITEZFUECONDENADOAPRISIONPORAGREDIRYAMENAZARALAFAMILIADESUEXFOTO2.jpg El ex delantero de Boca, Junior Benítez, fue condenado este martes (09/04) a cinco años de prisión agredir y amenazar a la familia de su expareja.

Junior Benítez había sido detenido por atacar a su expareja

Junior Benítez, ex delantero de Boca, Lanús, Argentinos Juniors y Atlético Tucumán, había sido detenido el jueves 20/01, imputado por el delito de violación de domicilio, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad, tras protagonizar un episodio de violencia en contexto familiar.

Benítez, de 29 años, golpeó en el rostro a su exsuegro cuando asistió al domicilio de Rodríguez Peña 681, de la localidad bonaerense de Adrogué, en busca de su hija, que según su padre es víctima de violencia de género pero se negaba a formalizar la denuncia.

JUNIORBENITEZFUECONDENADOAPRISIONPORAGREDIRYAMENAZARALAFAMILIADESUEXFOTO3.jpg El ex delantero de Boca, Junior Benítez, fue condenado este martes (09/04) a cinco años de prisión agredir y amenazar a la familia de su expareja.

Los uniformados hallaron a Caterine Ayala (27) y su padre, Juan Carlos (50), con diversas lesiones en todo el cuerpo y, tras revisar la casa, encontraron a Benítez detrás de unas plantas del fondo del terreno. Sin embargo, se negó a ser identificado por el personal policial e intentó agredirlos, por lo que fue reducido rápidamente y trasladado al Hospital Lucio V. Meléndez para que reciba asistencia médica.

Después de lo sucedido, la mujer no quiso hacer la denuncia penal contra el agresor, por lo que su padre tomó la decisión de efectuarla él.

JUNIORBENITEZFUECONDENADOAPRISIONPORAGREDIRYAMENAZARALAFAMILIADESUEXFOTO4.jpg El ex delantero de Boca, Junior Benítez, fue condenado este martes (09/04) a cinco años de prisión agredir y amenazar a la familia de su expareja.

Inmediatamente intervino la UFI Nº 16 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan, quien derivó el caso a la UFI Nº 17 del mismo Departamento, que se especializa en Violencia Familiar y de Género, desde donde se ordenó la detención. La causa está caratulada como “violación de domicilio, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se ve envuelto en un hecho policial. En el 2021, en Tucumán, efectivos policiales retuvieron su moto Harley Davidson, ya que no contaba con la chapa patente, no tenía seguro (obligatorio) y tampoco el futbolista contaba con licencia de conducir que lo habilita a circular con tales características del vehículo.

JUNIORBENITEZFUECONDENADOAPRISIONPORAGREDIRYAMENAZARALAFAMILIADESUEXFOTO5.jpg El ex delantero de Boca, Junior Benítez, fue condenado este martes (09/04) a cinco años de prisión agredir y amenazar a la familia de su expareja.

De acuerdo a los datos brindados por el personal de tránsito, Benítez presentó un carnet que lo autoriza manejar motos de hasta 350 CC, cuando su motocicleta es de cilindradas superiores a las autorizadas para su conducción.

Junior Benítez actuó en Atlético Tucumán hasta la pasada la Liga Profesional (LPF). Inició su carrera en Lanús y fue campeón en 2016. Marchó ese año al fútbol de Portugal (Sporting Braga) y el siguiente llegó a Boca, donde también festejó un título (2017-18). Jugó posteriormente en Argentinos Juniors, Atlético San Luis de México y Delfín de Ecuador.