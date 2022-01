Junior Benítez fue detenido por atacar a su expareja

JUNIORBENITEZDETENIDOVIOLENCIADEGENERO3.jpg Junior Benítez, ex delantero de Boca, fue detenido e imputado por el delito de violación de domicilio, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se ve envuelto en un hecho policial. En el 2021, en Tucumán, efectivos policiales retuvieron su moto Harley Davidson, ya que no contaba con la chapa patente, no tenía seguro (obligatorio) y tampoco el futbolista contaba con licencia de conducir que lo habilita a circular con tales características del vehículo.

De acuerdo a los datos brindados por el personal de tránsito, Benítez presentó un carnet que lo autoriza manejar motos de hasta 350 CC, cuando su motocicleta es de cilindradas superiores a las autorizadas para su conducción.

JUNIORBENITEZDETENIDOVIOLENCIADEGENERO4.jpg Junior Benítez, ex delantero de Boca, fue detenido e imputado por el delito de violación de domicilio, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad.

Junior Benítez actuó en Atlético Tucumán hasta la pasada la Liga Profesional (LPF). Inició su carrera en Lanús y fue campeón en 2016. Marchó ese año al fútbol de Portugal (Sporting Braga) y el siguiente llegó a Boca, donde también festejó un título (2017-18). Jugó posteriormente en Argentinos Juniors, Atlético San Luis de México y Delfín de Ecuador.