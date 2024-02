¡Increíble! Con un solo partido Valentín Barco podría superar al brasilero Antony

En las últimas horas, la página de X "Out Of Context Football" publicó una tabla comparativa entre ambos jugadores. Antony, en la actual temporada, disputó 19 partidos y convirtió un total de 0 goles y 0 asistencias brindadas. La página, a modo de chiste, en base a este dato para aducir que el ex Boca, con 0 partidos tiene la misma estadística. Es decir, si en su primer partido convierte o asiste, lo pasaría al brasilero en cuanto a números.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/nocontextfooty/status/1760362418436268476&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/KuLazW3jsA — Out Of Context Football (@nocontextfooty) February 21, 2024

