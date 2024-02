Boca: ¿Benedetto o Cavani, quién arranca el Superclásico?

Edinson Cavani

El otro uruguayo que hay en la delantera de Boca, Edinson Cavani (Merentiel fue el primero) llegó a Boca y no rindió ni cerca de lo que venía rindiendo en Europa. En los primeros partidos tuvo chances, pero no las concretó y eso parece haber influido en su confianza y afectado su cabeza, ya que en los siguientes encuentros siguió de la misma forma y hasta parecía que tenía miedo de patear al arco y rápidamente daba el pase. Un Cavani totalmente desconocido y que parece que será titular más por las molestias musculares de Benedetto que por mérito propio.

El resto de las novedades del martes

La práctica del martes no dejó un saldo positivo para Diego Martínez, entrenador de Boca Juniors, ya que la molestia de Benedetto se le sumó una de Lema y Rojo que está casi descartado.

El defensor no terminó la práctica ya que tiene una sobrecarga muscular y prefirieron no segur cargándolo, así que no sería nada grave y podría llegar al Superclásico sin problemas.

Lo de Marcos Rojo si es definitivo, ya que los que lo siguen de cerca prácticamente lo tienen como descartado para el partido con River. Primero porque el central no estaría en condiciones de regresar luego de su lesión, y segundo no sería conveniente que regrese en semejante partido.

