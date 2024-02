River-Boca: El Millonario es favorito en las apuestas

¿Cuál será el resultado?

Cuando vemos los resultados sorprende el favorito de las casas de apuestas ya que no refleja la diferencia del anterior, apenas un 1 a 0 de River en favor de Boca con una paga de US$ 5. El segundo resultado favorito es el 1 a 1 con una paga de US$ 5.50. Sorprende más el primero que el segundo. Y el resultado que completa el podio es el 2 a 0 en favor de River con una cuota de US$ 6.50. Veremos cuál es el correcto.